Про це повідомила пресслужба ЦВК.
Загалом документи на реєстрацію подали 64 громадянина, однак на 30 заяв Центрвиборчком відповів відмовою. Серед основних підстав для відмови: невнесення грошової застави та невідповідність поданих документів вимогам законодавства.
Участь у довиборах на окрузі №50 в Донецькій області братимуть:
- Вікторія Шилова;
- Валентин Рибін;
- Артем Марчевський;
- Іштван Добша;
- Людмила Дорошенко;
- Олександр Груздєв;
- Сергій Звагольський;
- Богдан Мироненко;
- Олександр Тамбулатов;
- Юрій Третяк;
- Андрій Бондаренко;
- Юлія Гакова;
- Надія Масло;
- Лариса Ревва;
- Андрій Масенець;
- Антон Ровенський;
- Андрій Аксьонов;
- Юлія Кузьменко;
- Микола Головко.
Участь у довиборах на окрузі №87 в Івано-Франківській області братимуть:
- Михайло Ноняк;
- Олександр Леонідович Шевченко;
- ще один Олександр Леонідович Шевченко;
- Маруся Звіробій-Біленька;
- Руслан Зозуля;
- Руслан Кошулинський;
- Юрій Юрченко;
- Василь Вірастюк;
- Юрій Голіней;
- Йосип Резеш;
- Руслан Дереворіз;
- Марія Жолоб;
- Іван Макар;
- Сергій Сивачук;
- Олександр Петрович Шевченко.
Що відомо про довибори в Раду
Довибори у Верховну Раду на 87 окрузі призначили на неділю, 28 березня 2021 року. Потреба в їх проведенні виникла після того, як склав повноваження нардеп від “Слуги народу” Зіновій Андрійович (після обрання на місцевих виборах міським головою Надвірної).
По вказаному округу також балотуються: волонтерка, доброволець Маруся Звіробій від “Європейської Солідарності”; представник партії “За майбутнє” Олександр Шевченко (ексдиректор туристичного комплексу “Буковель”); представник “Свободи” Руслан Кошулинський; колишній заступник міністра доходів і зборів та ексголова Державної служби України з безпеки на транспорті Михайло Ноняк.
Центральна виборча комісія (ЦВК) також призначила на 28 березня 2021 року проміжні вибори народного депутата в одномандатному виборчому окрузі №50.
Це сталося після того, як позафракційний нардеп Руслан Требушкін за результатами місцевих виборів, проведених 25 жовтня 2020 року, став міським головою Покровська і склав повноваження народного депутата.
- Якби парламентські вибори в Україні проходили найближчим часом, п’ятивідсотковий бар’єр могли б подолати 4 партії. При цьому рейтинг пропрезидентської політсили “Слуга народу” становить менше 19%. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 2-3 лютого 2021 року.
- Раніше голова партії “Слуга народу”, нардеп Олександр Корнієнко пояснив, чому у політсили падає рейтинг. За словами нардепа, “відвалилися” ті українці, які “чекали швидких результатів”.
- Комітет виборців України проаналізував виконання обіцянок із передвиборчої програми партії “Слуга народу”: більшість з них є невиконаними.