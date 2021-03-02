Центральна виборча комісія сьогодні, 2 березня, завершила реєстрацію кандидатів на довибори до Верховної Ради на одномандатних округах №50 та №87. Балотуватимуться до парламенту 34 кандидати.

Про це повідомила пресслужба ЦВК.

Загалом документи на реєстрацію подали 64 громадянина, однак на 30 заяв Центрвиборчком відповів відмовою. Серед основних підстав для відмови: невнесення грошової застави та невідповідність поданих документів вимогам законодавства.

Участь у довиборах на окрузі №50 в Донецькій області братимуть:

Вікторія Шилова;

Валентин Рибін;

Артем Марчевський;

Іштван Добша;

Людмила Дорошенко;

Олександр Груздєв;

Сергій Звагольський;

Богдан Мироненко;

Олександр Тамбулатов;

Юрій Третяк;

Андрій Бондаренко;

Юлія Гакова;

Надія Масло;

Лариса Ревва;

Андрій Масенець;

Антон Ровенський;

Андрій Аксьонов;

Юлія Кузьменко;

Микола Головко.

Участь у довиборах на окрузі №87 в Івано-Франківській області братимуть:

Михайло Ноняк;

Олександр Леонідович Шевченко;

ще один Олександр Леонідович Шевченко;

Маруся Звіробій-Біленька;

Руслан Зозуля;

Руслан Кошулинський;

Юрій Юрченко;

Василь Вірастюк;

Юрій Голіней;

Йосип Резеш;

Руслан Дереворіз;

Марія Жолоб;

Іван Макар;

Сергій Сивачук;

Олександр Петрович Шевченко.

Що відомо про довибори в Раду

Довибори у Верховну Раду на 87 окрузі призначили на неділю, 28 березня 2021 року. Потреба в їх проведенні виникла після того, як склав повноваження нардеп від “Слуги народу” Зіновій Андрійович (після обрання на місцевих виборах міським головою Надвірної).

По вказаному округу також балотуються: волонтерка, доброволець Маруся Звіробій від “Європейської Солідарності”; представник партії “За майбутнє” Олександр Шевченко (ексдиректор туристичного комплексу “Буковель”); представник “Свободи” Руслан Кошулинський; колишній заступник міністра доходів і зборів та ексголова Державної служби України з безпеки на транспорті Михайло Ноняк.

Центральна виборча комісія (ЦВК) також призначила на 28 березня 2021 року проміжні вибори народного депутата в одномандатному виборчому окрузі №50.

Це сталося після того, як позафракційний нардеп Руслан Требушкін за результатами місцевих виборів, проведених 25 жовтня 2020 року, став міським головою Покровська і склав повноваження народного депутата.