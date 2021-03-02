Про це повідомила пресслужба ЦВК.

Загалом  документи на реєстрацію подали 64 громадянина, однак на 30 заяв Центрвиборчком відповів відмовою. Серед основних підстав для відмови: невнесення грошової застави та невідповідність поданих документів вимогам законодавства.

Участь у довиборах на окрузі №50 в Донецькій області братимуть:

  • Вікторія Шилова;
  • Валентин Рибін;
  • Артем Марчевський;
  • Іштван Добша;
  • Людмила Дорошенко;
  • Олександр Груздєв;
  • Сергій Звагольський;
  • Богдан Мироненко;
  • Олександр Тамбулатов;
  • Юрій Третяк;
  • Андрій Бондаренко;
  • Юлія Гакова;
  • Надія Масло;
  • Лариса Ревва;
  • Андрій Масенець;
  • Антон Ровенський;
  • Андрій Аксьонов;
  • Юлія Кузьменко;
  • Микола Головко.

Участь у довиборах на окрузі №87 в Івано-Франківській області братимуть:

  • Михайло Ноняк;
  • Олександр Леонідович Шевченко;
  • ще один Олександр Леонідович Шевченко;
  • Маруся Звіробій-Біленька;
  • Руслан Зозуля;
  • Руслан Кошулинський;
  • Юрій Юрченко;
  • Василь Вірастюк;
  • Юрій Голіней;
  • Йосип Резеш;
  • Руслан Дереворіз;
  • Марія Жолоб;
  • Іван Макар;
  • Сергій Сивачук;
  • Олександр Петрович Шевченко.

Що відомо про довибори в Раду

Довибори у Верховну Раду на 87 окрузі призначили на неділю, 28 березня 2021 року. Потреба в їх проведенні виникла після того, як склав повноваження нардеп від “Слуги народу” Зіновій Андрійович (після обрання на місцевих виборах міським головою Надвірної).

По вказаному округу також балотуються: волонтерка, доброволець Маруся Звіробій від “Європейської Солідарності”; представник партії “За майбутнє” Олександр Шевченко (ексдиректор туристичного комплексу “Буковель”); представник “Свободи” Руслан Кошулинський; колишній заступник міністра доходів і зборів та ексголова Державної служби України з безпеки на транспорті Михайло Ноняк.

Центральна виборча комісія (ЦВК) також призначила на 28 березня 2021 року проміжні вибори народного депутата в одномандатному виборчому окрузі №50.

Це сталося після того, як позафракційний нардеп Руслан Требушкін за результатами місцевих виборів, проведених 25 жовтня 2020 року, став міським головою Покровська і склав повноваження народного депутата.

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