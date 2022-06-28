Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Проте ці цифри не є кінцевим результатом розслідувань. Адже досі триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 336, Харківській — 183, Київській — 116, Чернігівській — 68, Луганській — 57, Херсонській — 52, Миколаївській — 48, Запорізькій — 31, Сумській — 17.

В ніч на 28 червня через обстріл окупантами міста Очаків Миколаївської області отримала смертельні поранення 6-річна дівчинка. 27 червня внаслідок авіаудару ворога по Лисичанську загинув хлопчик 14 років. Також того дня військові РФ обстріляли Немишлянський район Харкова. Поранення отримали п’ять хлопчиків віком від 8 до 12 років. 26 червня під час обстрілу військами РФ Малинівки Донецької області отримав поранення 9-річний хлопчик.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2061 заклад освіти. З них 213 зруйновано повністю.