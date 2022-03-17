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350 тисяч маріупольців продовжують ховатися у сховищах та підвалах від безперервних обстрілів – міськрада Маріуполя.

У середньому за добу на Маріуполь російські війська скидають від 50 до 100 авіабомб. За попередньою оцінкою, близько 80% житлового фонду міста зруйновано, майже 30% – не підлягає відновленню.

Четвер, 17 березня 2022, 20:54
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Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради.

Збройні сили України продовжують героїчно тримати оборону Маріуполя і відбивати атаки ворога, що перевершує за чисельністю. Бої йдуть вже на околицях міста. Але українські захисники самовіддано борються за кожну вулицю.

За останні дві доби маріупольці почали виїжджати на особистому транспорті з міста у бік Бердянська та потім на Запоріжжя. Загалом близько 6500 легкових машин вирвалися з облогового Маріуполя. Частина людей вже дісталася Запоріжжя, де вони отримали необхідну першу допомогу в центрах підтримки. Всього з Маріуполя виїхало на власному транспорті близько 30 тисяч людей.

Наразі інформація про постраждалих внаслідок вчорашніх ударів по драмтеатру та басейну “Нептун” уточнюється.

Теги: деблокуйте, захисники, Маріуполь, обстріли, російсько-українська війна

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