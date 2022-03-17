350 тисяч маріупольців продовжують ховатися у сховищах та підвалах від безперервних обстрілів – міськрада Маріуполя.

Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради.
Збройні сили України продовжують героїчно тримати оборону Маріуполя і відбивати атаки ворога, що перевершує за чисельністю. Бої йдуть вже на околицях міста. Але українські захисники самовіддано борються за кожну вулицю.
За останні дві доби маріупольці почали виїжджати на особистому транспорті з міста у бік Бердянська та потім на Запоріжжя. Загалом близько 6500 легкових машин вирвалися з облогового Маріуполя. Частина людей вже дісталася Запоріжжя, де вони отримали необхідну першу допомогу в центрах підтримки. Всього з Маріуполя виїхало на власному транспорті близько 30 тисяч людей.
Наразі інформація про постраждалих внаслідок вчорашніх ударів по драмтеатру та басейну “Нептун” уточнюється.
- Нагадаємо, російські окупанти, відповідальні за скидання надпотужної бомби на приміщення Маріупольського драматичного театру, де ховалися 1500 місцевих мешканців, тепер не дають дістати їх з-під завалів – обстрілюють кожного, хто наближається.
- Голова Черкаського осередку політичної партії “Національний Корпус”, командир полку “Азов”, який зараз бере участь у вітчизняній війні з РФ, Дмитро Кухарчук закликає країну не забувати про Маріуполь і говорити про нього постійно, вимагаючи деблокади міста, доки не стало занадто пізно.
- В Україні почали збирати дані щодо маріупольців, які перестали виходити на зв’язок після вторгнення військ РФ. Адреси зможуть перевірити, щойно дадуть змогу обставини.
- Українська волонтерка, медик-доброволець, громадська активістка, депутатка Київської міської ради IX скликання, доброволець 1-й ОШР ДУК “Правий Сектор”, керівниця медичної служби “УЛЬФ” Аліна Михайлова закликала до деблокади Маріуполя.