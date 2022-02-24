Про це йдеться на сторінці Павла Кириленка у Facebook.
За словами Кириленка, снаряди російських військ влучили у місцеву лікарню Вугледара, внаслідок чого загинуло 4 мирних осіб.
Також 10 цивільних, які перебували у лікарні, отримали поранення. З них 6 – медики. Стан поранених різного ступеня важкості.
Повідомляється, що обстріл відбувся близько 11 години 24 лютого.
- Нагадаємо, о 5 ранку 24 лютого Російська Федерація оголосила Україні війну.
- Також станом на 13:00 24 лютого збройними силами держави-агресора Російської Федерації нанесено більше 30 ударів крилатими ракетами “Калібр”, РСЗО, авіацією та артилерією по об’єктах цивільної та військової інфраструктури України.
- Окрім цього, внаслідок військового удару на військову частину в селі Липецьке загинуло 18 осіб — 8 чоловіків, 10 жінок. Наразі триває розбір завалів.
- За даними Міністерства внутрішніх справ України, в Обухівському районі Київської області упав літак Збройних сил України.