Як повідомив Голова Донецької облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, внаслідок російських атак на Донбасі загинули мирні мешканці.

Про це йдеться на сторінці Павла Кириленка у Facebook.

За словами Кириленка, снаряди російських військ влучили у місцеву лікарню Вугледара, внаслідок чого загинуло 4 мирних осіб.

Також 10 цивільних, які перебували у лікарні, отримали поранення. З них 6 – медики. Стан поранених різного ступеня важкості.

Повідомляється, що обстріл відбувся близько 11 години 24 лютого.