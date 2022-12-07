Про це повідомляє пресслужба НГУ.
Зазначається, що випадок стався при денному світлі, а ракета йшла на низькій висоті. Вогнева група гвардійців 27 Печерської бригади збила Х-101 із великокаліберних кулеметів і обстрілом з автоматів, не давши їй досягти своєї цілі.
Такі розрахунки Національної гвардії створені для протидії ударам з повітря, зокрема для збиття ракет та дронів-камікадзе.
У поєднанні з ефективною роботою підрозділів ППО, це дає змогу збільшувати результат збиття повітряних цілей і тим самим зберегти об’єкти інфраструктури та життя українських громадян.
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