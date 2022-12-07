Під час масованого ракетного обстрілу 5 грудня 2022 року території України з боку РФ бійці Нацгвардії збили крилату ракету Х-101 зі стрілецької зброї.

Про це повідомляє пресслужба НГУ.

Зазначається, що випадок стався при денному світлі, а ракета йшла на низькій висоті. Вогнева група гвардійців 27 Печерської бригади збила Х-101 із великокаліберних кулеметів і обстрілом з автоматів, не давши їй досягти своєї цілі.

Такі розрахунки Національної гвардії створені для протидії ударам з повітря, зокрема для збиття ракет та дронів-камікадзе.

У поєднанні з ефективною роботою підрозділів ППО, це дає змогу збільшувати результат збиття повітряних цілей і тим самим зберегти об’єкти інфраструктури та життя українських громадян.