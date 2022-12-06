За тиждень енергетики ДТЕК повернули світло 43 тисячам родин, що лишилися без електропостачання через обстріли російських загарбників у Донецькій та Дніпропетровській областях.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

У компанії зазначили, що за минулий тиждень з 28 листопада по 4 грудня фахівці операторів системи розподілу “ДТЕК Мережі” відновили роботу електромереж, що були пошкоджені внаслідок бойових дій, для 43 тисяч родин у 39 населених пунктах Донецької та Дніпропетровської областей.

Більшість цих населених пунктів регулярно страждає через російські обстріли, тому енергетикам доводиться регулярно повертати в них світло. Попри високу інтенсивність бойових дій та обстрілів, фахівцям вдалося повернути світло для 40 тисяч родин у Донецькій області. На Дніпропетровщині — ще майже 3 тисячам.

За даними ДТЕК, без світла поки залишається 96 населених пунктів у Донецькій області.

“Кожного дня ДТЕК повертає світло десяткам тисяч українців. Лише за минулу добу наші фахівці відновили роботу електромереж, що були пошкоджені обстрілами, у 25 населених пунктах Донеччини та Дніпропетровщини. Світло знову з’явилось у 22 тисячах осель. Спеціалісти операторів систем розподілу “ДТЕК Мережі”попри обстріли та складну ситуацію з бойовими діями продовжують відновлювати електромережі за дозволом Збройних сил України та ДСНС”, — зауважив генеральний директор “ДТЕК Мережі” Олександр Фоменко.

Зазначимо, що 5 грудня під час масованої ракетної атаки з боку РФ, найбільше постраждали Одеська та Київська області. Через пошкодження деяких електростанцій та частини електромереж в енергосистемі країни знизилось виробництво електроенергії. Для збереження балансу в енергосистемі в усіх регіонах України тимчасово застосували аварійні відключення.

Проте енергетики запевнили, що ремонтні бригади роблять все можливе, щоби подати електропостачання резервними схемами там, де це можливо. Зокрема, в більшій частині Одеської області вже відновлено енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури: лікарень, котелень, водоканалів.

Нагадаємо, що 5 грудня відбулась восьма масована ракетна атака країни-терориста на наші енергетичні об’єкти. За даними Повітряних Сил ЗСУ, збито понад 60 ракет із більш ніж 70, випущених окупантами. Наразі ситуація складна, але контрольована. Енергосистема України зберегла свою цілісність і продовжує працювати синхронно з мережею континентальної Європи.