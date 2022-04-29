Відповідну карту опублікувала пресслужба міністерства оборони Великої Британії.

Триває незаконне та неспровоковане вторгнення РФ в Україну. На мапі нижче наведено останню інформацію про ситуацію від військової розвідки в Україні.

За даними Генштабу ЗСУ, На Слобожанському напрямку ворог продовжує зосереджувати зусилля на утриманні займаних позицій в районі Харкова та намагається здійснювати вогневе ураження підрозділів українських захисників на окремих напрямках.

На Ізюмському напрямку активних наступальних дій не зафіксовано. Основні зусилля противник зосередив на веденні розвідки, виявленні оборонних позицій підрозділів Сил оборони та їх ураженні вогнем артилерії.

На Донецькому і Таврійському напрямках, з метою недопущення перегрупування наших військ, ворог здійснює обстріли позицій з артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню вздовж всієї лінії зіткнення.

Російські окупанти продовжують блокування наших підрозділів у Маріуполі, в районі заводу “Азовсталь”.

На тимчасово зайнятих територіях окупаційна влада продовжує обмежувати пересування та затримує місцевих жителів і блокує гуманітарні вантажі з території України. Окрім того, російські окупанти грабують селян. Так, наприклад, із сільгосптовариства у місті Кам’янка-Дніпровська викрадено понад 60 тонн пшениці разом із вантажним транспортом.