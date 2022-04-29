У четвер, 28 квітня, російські окупанти завдали ракетного удару по українській столиці. У Київ влучили дві ворожі ракети, одна з яких - у багатоповерхівку.

Про це повідомляють #Букви.

Обстріл Києва стався увечері 28 квітня. Одна з російських ракет прилетіла до багатоповерхівки у Шевченківському районі.

Ракета потрапила у нижні поверхи 25-типоверхівки, збудованої нещодавно. Як зауважують столичні чиновники, можливо цей факт і дозволив запобігти масовим жертвам, адже у новому будинку проживало небагато людей.

Через декілька годин у Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що внаслідок обстрілу будинку постраждало 10 людей.

Чотирьох потерпілих довелось шпиталізувати, повідомив мер Києва Віталій Кличко вранці 29 квітня.



















Наслідки ракетного обстрілу Києва 28 квітня: фоторепортаж // 10 фото

Трохи пізніше стало відомо, що унаслідок обстрілу загинула одна людина. Жертвою стала українська журналістка Віра Гирич: ракета влучила в її квартиру. Тіло загиблої рятувальники знайшли під завалами.

Столична влада закликає киян, які виїхали з міста раніше, поки що не повертатись до своїх помешкань, оскільки загроза ракетних обстрілів з боку країни-агресорки зберігається.