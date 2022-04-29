В Україні розпочалась 65-та доба з початку повномасштабного російського вторгнення. На сьогодні ворог продовжує зосереджувати зусилля у Східній операційній зоні, з метою встановлення контролю над всією Донеччиною та Луганщиною, а також утримання сухопутного коридору до окупованого Криму.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Загалом ситуація в українських регіонах наступна:

На Волинському та Поліському напрямках активних дій окупантів не зафіксовано, ознак підготовки ворога до наступальних дій не виявлено.

На Сіверському напрямку змін у діяльності та складі угруповання російських армійців не виявлено.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує зосереджувати зусилля на утриманні займаних позицій в районі Харкова та намагається здійснювати вогневе ураження підрозділів українських захисників на окремих напрямках.

На Ізюмському напрямку активних наступальних дій не зафіксовано. Основні зусилля противник зосередив на веденні розвідки, виявленні оборонних позицій підрозділів Сил оборони та їх ураженні вогнем артилерії.

На Донецькому і Таврійському напрямках, з метою недопущення перегрупування наших військ, ворог здійснює обстріли позицій із артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню вздовж всієї лінії зіткнення.

Російські окупанти продовжують блокування наших підрозділів у Маріуполі, в районі заводу “Азовсталь”.

На тимчасово зайнятих територіях окупаційна влада продовжує здійснювати заходи щодо обмеження пересування та затримання місцевих жителів і блокування гуманітарних вантажів з території України. Окрім того, російські окупанти грабують селян. Так, наприклад, із сільгосптовариства у місті Кам’янка-Дніпровська викрадено понад 60 тонн пшениці разом із вантажним транспортом.

За попередню добу українські воїни уразили п’ятнадцять повітряних цілей російських окупантів:

– один літак

– п’ять крилатих ракет

– дев’ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня

Українські захисники ведуть активну маневрену оборону, в окремих місцях завдають контрударів тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито дев’ять атак ворога. Зокрема було знищено:

– шість танків

– одну артилерійську систему

– дванадцять одиниць броньованої техніки

– один автомобіль

– одну зенітну установку