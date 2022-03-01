Про це повідомляє місцеве видання 0629.com.ua.
Ракета, на щастя, не розірвалась. Для того, аби її ліквідувати, на місце події скерували фахівців.
“Ось такі подаруночки шле нам наш “дружній” “братський” російський народ”, — йдеться у повідомленні.
Про постраждалих не повідомляється. Зазначимо, що загарбники готують провокацію з жертвами серед цивільних у Маріуполі та прифронтових містах. Ворожі боти у соціальних мережах роблять масові вкидання про нібито “зелений коридор”. Національний корпус попереджає, що це провокація — по цивільних можуть завдати удару, взявши їх в котел, як було під Іловайськом.
- Нагадаємо, техніка російських загарбників увійшла до українського міста Херсон. Дорогою окупанти захоплюють мирних жителів у полон.
- Російські загарбники обстріляли центр Харкова, коли на вулицях перебувало багато людей і авто. Ракета влучила в будівлю облдержадміністрації, а інший вибух стався на площі Свободи, біля ОДА.
- Війська армії сусідньої Республіки Білорусь зайшли на територію України. Це зробили попри обіцянки нелегітимного президента РБ не брати участі у війні Росії проти України.