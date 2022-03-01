Російські загарбники здійснили ракетний удар по Маріуполю. Вони випустили снаряд тактичного ракетного комплексу "Точка У" в житловий будинок.

Про це повідомляє місцеве видання 0629.com.ua.

Ракета, на щастя, не розірвалась. Для того, аби її ліквідувати, на місце події скерували фахівців.

“Ось такі подаруночки шле нам наш “дружній” “братський” російський народ”, — йдеться у повідомленні.

Про постраждалих не повідомляється. Зазначимо, що загарбники готують провокацію з жертвами серед цивільних у Маріуполі та прифронтових містах. Ворожі боти у соціальних мережах роблять масові вкидання про нібито “зелений коридор”. Національний корпус попереджає, що це провокація — по цивільних можуть завдати удару, взявши їх в котел, як було під Іловайськом.