Станом на 10 березня 2022 року з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинула 71 дитина та понад 100 дітей отримали поранення.

Про це сповістила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

У місті Малин Житомирської області внаслідок авіаційного удару зруйновано 7 приватних будинків, загинуло 5 осіб, з них троє дітей — п’ятирічна дівчинка та двоє дітей 2021 року народження.

Також 16-річний юнак загинув під час обстрілу на ринку у селищі Жуковського на Харківщині.

Сьогодні вночі через обстріли у селі Слобожанське Ізюмського району на Харківщині ворожий снаряд влучив до приватного житлового будинку. Під завалами загинули 4 людини: 2 жінки та 2 дітей. Водночас 5-річній дівчинці вдалося вижити.

У місті Ірпінь 10-річна дівчинка отримала наскрізне уламкове поранення. Наразі вона перебуває у лікарні у важкому стані.