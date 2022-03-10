Про це сповістила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.
У місті Малин Житомирської області внаслідок авіаційного удару зруйновано 7 приватних будинків, загинуло 5 осіб, з них троє дітей — п’ятирічна дівчинка та двоє дітей 2021 року народження.
Також 16-річний юнак загинув під час обстрілу на ринку у селищі Жуковського на Харківщині.
Сьогодні вночі через обстріли у селі Слобожанське Ізюмського району на Харківщині ворожий снаряд влучив до приватного житлового будинку. Під завалами загинули 4 людини: 2 жінки та 2 дітей. Водночас 5-річній дівчинці вдалося вижити.
У місті Ірпінь 10-річна дівчинка отримала наскрізне уламкове поранення. Наразі вона перебуває у лікарні у важкому стані.
- 9 березня окупанти скинули бомби на пологовий будинок і дитячу лікарню в Маріуполі. На той час там перебували жінки, діти та медичний персонал. Цей акт воєнного злочину вразив увесь світ своєю дикістю та цинізмом.
- Відомо, що з початку вторгнення РФ випустила по теренах України 710 ракет. Майже всі ракети були випущені по східній частині країни.
- Внаслідок російських обстрілів у Маріуполі загинуло троє цивільних. Серед них дитина.