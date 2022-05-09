Мапу опублікувала пресслужба міністерства оборони Великої Британії.
Продовжується незаконне та неспровоковане вторгнення в Україну. Нижче наведено останню інформацію оборонної розвідки щодо ситуації в Україні – 9 травня 2022 р.
The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.
The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 9 May 2022
Find out more about the UK government’s response: https://t.co/6GY9BAaExE
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/bAyhcijaHT
— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 9, 2022
Ворог не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом.
Найбільша активність росіян спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.
Одночасно, зберігається висока ймовірність завдання ракетних ударів по всій території України.
На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ознак формування противником наступальних угруповань не виявлено. Окремі визначені підрозділи РБ продовжують виконання завдань з посилення охорони ділянки українсько-білоруського кордону.
На Слобожанському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив. Зосереджує увагу на перегрупуванні підрозділів, поповненні запасів боєприпасів, пального, утриманні раніше зайнятих позицій та недопущенні просування підрозділів Сил оборони України у напрямку державного кордону.
На Ізюмському напрямку ворог підрозділами зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї загальновійськової армії західного військового округу та 29-ї, 35-ї, 36-ї армій, 68-го армійського корпусу східного військового округу та повітряно-десантних військ основні зусилля зосереджує на підготовці до продовження наступу на напрямках Сулигівка – Нова Дмитрівка та Сулигівка – Курулька.
З метою недопущення просування підрозділів Збройних Сил України зосередив на території РФ у Білгородській області до девʼятнадцяти батальйонних тактичних груп. Триває перекидання особового складу та військової техніки на доукомплектування підрозділів, що зазнали значних втрат на території України.
На Донецькому напрямку противник за підтримки авіації та артилерії основні зусилля зосередив на спробі взяття від контроль населених пунктів Рубіжне, Попасна, підготовці до продовження наступальних дій в напрямках на населені пункти Сіверськ, Словʼянськ, Лисичанськ та Авдіївку. Наростив вогневий вплив, намагається прорвати оборону наших військ.
На Таврійському напрямку ворог проводить демонстративні дії з метою сковування українських військ, вдосконалює систему логістичного забезпечення.
На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу успішно відбито шість атак ворога, знищено 20 танків, одну артилерійську систему, 28 одиниць бойової броньованої техніки, один спеціальний броньований автомобіль та 5 одиниць автомобільної техніки противника.
- Нагадаємо, на тимчасово захопленій території Запорізької області відмічено випадки вилучення без поважних причин особистих документів у місцевого населення, повернення яких відбудеться за умови участі останніх в урочистих заходах з нагоди дня перемоги.
- Росіяни атакували власні позиції у Запорізькій області, щоб не їхати на лінію фронту. Проти себе вони застосували важку вогнеметну систему “Солнцепек”.
- Згідно з інформацією розвідки Великої Британії, російські запаси високоточних ракет вичерпуються, і тепер країна шукатиме шляхи їх відновлення або заміщення.
- Міністр оборони Великої Британії переконаний, що російські командири причетні до монополізації Дня перемоги, щоб виправдати війну з Україною.