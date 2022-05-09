Триває вже 75-та доба спротиву України російському нападу, на деяких напрямках ЗСУ перейшли до контрнаступальних тактичних дій. У Великій Британії надали мапу актуальних бойових дій в Україні станом на 9 травня.

Мапу опублікувала пресслужба міністерства оборони Великої Британії.

Продовжується незаконне та неспровоковане вторгнення в Україну. Нижче наведено останню інформацію оборонної розвідки щодо ситуації в Україні – 9 травня 2022 р.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing. The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 9 May 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/6GY9BAaExE 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/bAyhcijaHT — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 9, 2022

Ворог не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом.

Найбільша активність росіян спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

Одночасно, зберігається висока ймовірність завдання ракетних ударів по всій території України.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ознак формування противником наступальних угруповань не виявлено. Окремі визначені підрозділи РБ продовжують виконання завдань з посилення охорони ділянки українсько-білоруського кордону.

На Слобожанському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив. Зосереджує увагу на перегрупуванні підрозділів, поповненні запасів боєприпасів, пального, утриманні раніше зайнятих позицій та недопущенні просування підрозділів Сил оборони України у напрямку державного кордону.

На Ізюмському напрямку ворог підрозділами зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї загальновійськової армії західного військового округу та 29-ї, 35-ї, 36-ї армій, 68-го армійського корпусу східного військового округу та повітряно-десантних військ основні зусилля зосереджує на підготовці до продовження наступу на напрямках Сулигівка – Нова Дмитрівка та Сулигівка – Курулька.

З метою недопущення просування підрозділів Збройних Сил України зосередив на території РФ у Білгородській області до девʼятнадцяти батальйонних тактичних груп. Триває перекидання особового складу та військової техніки на доукомплектування підрозділів, що зазнали значних втрат на території України.

На Донецькому напрямку противник за підтримки авіації та артилерії основні зусилля зосередив на спробі взяття від контроль населених пунктів Рубіжне, Попасна, підготовці до продовження наступальних дій в напрямках на населені пункти Сіверськ, Словʼянськ, Лисичанськ та Авдіївку. Наростив вогневий вплив, намагається прорвати оборону наших військ.

На Таврійському напрямку ворог проводить демонстративні дії з метою сковування українських військ, вдосконалює систему логістичного забезпечення.

На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу успішно відбито шість атак ворога, знищено 20 танків, одну артилерійську систему, 28 одиниць бойової броньованої техніки, один спеціальний броньований автомобіль та 5 одиниць автомобільної техніки противника.