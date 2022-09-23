Росіяни розпочали активну мобілізаційну кампанію в тимчасово окупованому Криму. За інформацією медійників, станом на 23 вересня 80% призваних на війну проти України мешканців півострова — киримли.

Про це повідомила Севгіль Мусаєва, головна редакторка “Української правди” у Facebook.

Вона зазначила, що за різними даними, з усіх вручених на сьогодні повісток 80% отримали саме киримли: “У пріоритеті — кримські татари, бо ми завжди були для них “чорними”, “чурками” та сміттям. Їх [повістки] вручають просто в місцях компактного проживання, на роботі, ринках. Є випадки, коли людей просто забирають у військкомати, фактично з вулиці”, — додала журналістка.

Також Севгіль зауважила, що дозвіл на виїзд з Криму зараз можна отримати також лише через військкомат: “Тобто Росія, яка 8 років окупації проводила репресії проти киримли, арештовувала, витискала з півострова корінне населення, вирішила позбутися нас у такий спосіб. Виродки”, — написала Мусаєва.

“Хто із Криму — уникайте мобілізації усіма можливими та неможливими способами. У жодному разі не йдіть воювати. Краще отримати вирок. Крим буде звільнено”, — сказала журналістка.

Нагадаємо, що чоловікам призовного віку заборонили залишати Крим зі сторони Керченського моста. Окупаційне представництво Криму за президента РФ Володимира Путіна заявило, що з 19 вересня проїзд буде заборонено, якщо із собою не буде дозволу від “військкомату”.