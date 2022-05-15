Мапу опублікувала пресслужба міністерства оборони Великої Британії.
Продовжується незаконне та неспровоковане вторгнення в Україну.
Нижче наведено інформацію оборонної розвідки щодо ситуації в Україні – 15 травня 2022 р.
The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.
The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 15 May 2022
Find out more about the UK government’s response: https://t.co/sd2hxFkSfu
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/F1UxE3Ay08
— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 15, 2022
У Генштабі зауважили, що на Слобожанському напрямку рашисти займаються перегрупуванням своїх підрозділів, поповнюють запаси боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів для відновлення наступальних можливостей.
Водночас на Харківському напрямку ворожі підрозділи не вели активних бойових дій.
На Слов’янському напрямку росіяни обстрілювали наші підрозділи Сил оборони. Противник намагався прорвати оборону військ ЗСУ – успіху не мав.
Ворог проводив доукомплектування і заповнення втрат, продовжував перегрупування військ для поновлення наступу у напрямку на Барвінкове та Слов’янськ.
Росіяни намагаються розвинути успіх на Бахмутському напрямку. Попри втрати, рашисти продовжують вести наступ на Лиманському, Сєвєродонецькому, Авдіївському та Курахівському напрямках. Також відзначається перегрупування ворожих військ на Лиманському та Бахмутському напрямках.
У Маріуполі триває блокування українських підрозділів в районі “Азовсталі”. Загарбники не припиняють завдавати авіаударів та вести артилерійські обстріли.
“Морально-психологічний стан у підрозділах противника залишається на низькому рівні, ворожі підрозділи продовжують зазнавати втрат у живій силі та техніці. За наявною інформацією, у зв’язку зі значними втратами 810-ї окремої бригади морської піхоти чорноморського флоту в ході бойових дій на території Україні, прийнято рішення про доукомплектування бригади особовим складом з інших підрозділів, що входять до складу чорноморського флоту, зокрема членами екіпажів кораблів”, – зазначили у Генштабі.
- Нагадаємо, згідно з інформацією, наданою міністерству оборони Великої Британії розвідкою країни, російська армія найближчим часом не зможе наступати та втратила третину зібраної армії, моральний дух військових стає дедалі слабшим.
- Розпочалася вісімдесят перша доба протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Морально-психологічний стан російських бійців лишається низьким – вони продовжують зазнавати важких втрат.
- Раніше посол РФ у США Анатолій Антонов заявив, що російської “капітуляції” в Україні не буде.
- Попри попередні розгромні поразки у боях з українськими військовими, росіяни знову готуються переправлятися через Сіверський Донець.