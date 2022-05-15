Мапу опублікувала пресслужба міністерства оборони Великої Британії.

Продовжується незаконне та неспровоковане вторгнення в Україну.

Нижче наведено інформацію оборонної розвідки щодо ситуації в Україні – 15 травня 2022 р.

У Генштабі зауважили, що на Слобожанському напрямку рашисти займаються перегрупуванням своїх підрозділів, поповнюють запаси боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів для відновлення наступальних можливостей.

Водночас на Харківському напрямку ворожі підрозділи не вели активних бойових дій.

На Слов’янському напрямку росіяни обстрілювали наші підрозділи Сил оборони. Противник намагався прорвати оборону військ ЗСУ – успіху не мав.

Ворог проводив доукомплектування і заповнення втрат, продовжував перегрупування військ для поновлення наступу у напрямку на Барвінкове та Слов’янськ.

Росіяни намагаються розвинути успіх на Бахмутському напрямку. Попри втрати, рашисти продовжують вести наступ на Лиманському, Сєвєродонецькому, Авдіївському та Курахівському напрямках. Також відзначається перегрупування ворожих військ на Лиманському та Бахмутському напрямках.

У Маріуполі триває блокування українських підрозділів в районі “Азовсталі”. Загарбники не припиняють завдавати авіаударів та вести артилерійські обстріли.

“Морально-психологічний стан у підрозділах противника залишається на низькому рівні, ворожі підрозділи продовжують зазнавати втрат у живій силі та техніці. За наявною інформацією, у зв’язку зі значними втратами 810-ї окремої бригади морської піхоти чорноморського флоту в ході бойових дій на території Україні, прийнято рішення про доукомплектування бригади особовим складом з інших підрозділів, що входять до складу чорноморського флоту, зокрема членами екіпажів кораблів”, – зазначили у Генштабі.