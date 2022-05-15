Триває 81-та доба героїчного протистояння України російській агресії. Ворожі війська, попри великі втрати, не припиняють наступальні дії в Східній операційній зоні. У Великій Британії надали мапу актуальних бойових дій в Україні станом на 15 травня.

Мапу опублікувала пресслужба міністерства оборони Великої Британії.

Продовжується незаконне та неспровоковане вторгнення в Україну.

Нижче наведено інформацію оборонної розвідки щодо ситуації в Україні – 15 травня 2022 р.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing. The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 15 May 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/sd2hxFkSfu 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/F1UxE3Ay08 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 15, 2022

У Генштабі зауважили, що на Слобожанському напрямку рашисти займаються перегрупуванням своїх підрозділів, поповнюють запаси боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів для відновлення наступальних можливостей.

Водночас на Харківському напрямку ворожі підрозділи не вели активних бойових дій.

На Слов’янському напрямку росіяни обстрілювали наші підрозділи Сил оборони. Противник намагався прорвати оборону військ ЗСУ – успіху не мав.

Ворог проводив доукомплектування і заповнення втрат, продовжував перегрупування військ для поновлення наступу у напрямку на Барвінкове та Слов’янськ.

Росіяни намагаються розвинути успіх на Бахмутському напрямку. Попри втрати, рашисти продовжують вести наступ на Лиманському, Сєвєродонецькому, Авдіївському та Курахівському напрямках. Також відзначається перегрупування ворожих військ на Лиманському та Бахмутському напрямках.

У Маріуполі триває блокування українських підрозділів в районі “Азовсталі”. Загарбники не припиняють завдавати авіаударів та вести артилерійські обстріли.