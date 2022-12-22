Станом на ранок 22 грудня 2022 року кількість поранених дітей внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації становить 864 особи.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора у Telegram.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 428, Харківській — 267, Київській — 117, Миколаївській — 80, Запорізькій — 78, Херсонській — 74, Чернігівській — 68, Луганській — 65, Дніпропетровській — 34.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

21 грудня внаслідок обстрілу ворогом міста Очаків Миколаївської області отримав поранення 10-річний хлопчик.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3126 закладів освіти. 337 з них зруйновано повністю.