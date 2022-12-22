Про це повідомили в Офісі генерального прокурора у Telegram.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 428, Харківській — 267, Київській — 117, Миколаївській — 80, Запорізькій — 78, Херсонській — 74, Чернігівській — 68, Луганській — 65, Дніпропетровській — 34.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
21 грудня внаслідок обстрілу ворогом міста Очаків Миколаївської області отримав поранення 10-річний хлопчик.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3126 закладів освіти. 337 з них зруйновано повністю.
- У ніч на 22 грудня військові РФ здійснили 8 обстрілів по Дніпропетровській області з “Ураганів”, “Градів” та важкої артилерії. Внаслідок цього постраждала 8-річна дитина.
- Протягом 21 грудня військові РФ вбили двох мирних мешканців у Торецьку та одного у Бахмуті.
- Протягом минулої доби військові РФ 60 разів обстріляли територію Херсонської області. Росіяни завдавали удару з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.