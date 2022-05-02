На сході України тривають бої, водночас РФ не вдається здобути перемогу у битві та вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Йдеться про зрив планів росіян відсвяткувати перемогу до сакральної для Кремля дати - 9 травня.

Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю “НВ“.

У росіян дуже сильний кадровий голод. Ті персони, на яких вони робили ставку перед війною, у багатьох випадках себе абсолютно не виправдали.

Саме тому, за словами начальника ГУР, росіяни мусять відправляти вище військове керівництво на передові позиції. Величезна кількість російського генеральського складу, вищого командного складу спускалася до керування батальйонами, а в певних випадках — ротами — вручну.

Буданов зазначив, що у хворому розумі російського керівництва є дві ідеї, які вони плекають щодо власних цілей. Перша — це відтворення Таврійської губернії, яка існувала нетривалий час під час Російської імперії. Це територія Криму, Херсонщини, частково Миколаївщини і навіть трохи Донецької області і Запоріжжя, з адміністративним центром у місті Сімферополь. Це та ідея, яку вони зараз проштовхують.

Друга ідея, яку нечасто можна почути, проте вона має місце, це так зване Небесне місто. Була така концепція. Це Одеська область, Херсонська область, частина Миколаївської області, місто Дніпро і частина Донецької області.

Водночас Буданов наголосив, що Путіну потрібен увесь Донбас, щоб номінально сказати, що народ Донбасу обрав свій шлях.

На запитання для чого росіяни вивозять людей з тимчасово окупованих територій, начальник ГУР порадив згадати історію.

“Радянський Союз робив так на всіх територіях, і Росія продовжує цю ганебну практику. Навіщо це робиться? Перше — це заміщення корінного населення на російське, для того, щоб змінити соціально-демографічну картину у цьому регіоні. По-друге — це переселення. Ви якщо подивитесь, куди їм пропонують їхати — це виключно депресивні регіони, у яких основний контингент — малоосвічені непрофесійні люди. У порівнянні із ними населення Маріуполя — це генії і Нобелівські лауреати. Вони таким шляхом отримують кваліфіковану і дуже низько оплачувану, — люди будуть знаходитися майже у рабських умовах, — робочу силу. Тут суто прагматичний підхід”, – зазначив він.

Начальник ГУР підтвердив, що наразі є два варіанти, як може закінчитись війна.

Перший — розділення РФ на три і більше частини. І другий — відносне збереження територіальної цілісності РФ при зміні керівництва країни. В останньому випадку новий керівник скаже, що РФ не при чому в усіх цих процесах, це був хворий диктатор, а країна тут ні до чого.