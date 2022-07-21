російсько-українська війна
22:59 Влада Німеччини готує пакет заходів енергобезпеки
22:24 Здатність РФ шпигувати в Європі скоротилася вдвічі — глава розвідки Великої Британії
21:48 Десятки САУ, сотні БПЛА та 50 тисяч боєприпасів – новий пакет допомоги від Великої Британії
21:14 У Сенаті США представили резолюцію, що визнає дії Росії в Україні геноцидом
20:34 Заводи Абрамовича роками забезпечують армію РФ – OCCRP
20:16 Президент Італії після відставки прем’єра Маріо Драгі підписав указ про розпуск парламенту
19:28 Deutsche Bahn перевозитиме українське зерно до німецьких портів
19:27 Віталій Кличко отримав нагороду імені Артура Еша за мужність
18:51 У Криму окупанти планують прокласти залізницю через доісторичні поселення та стародавні могильники
18:13 Російський ринок залишають виробники алкогольних напоїв Jim Beam, Maker’s Mark та Macallan
17:59 Експерти фіксують масові порушення міжнародного права в Україні — ОБСЄ
17:47 У Генштабі розповіли та показали, як українські військові проходять навчання у Великій Британії
17:24 У Краматорську після обстрілу школи під завалами виявлено тіло чоловіка
17:04 «44 роки – це не 70»: Зеленський відповів на фейки РФ про те, що він знаходиться у реанімації
16:50 ДБР викрило банду, яка під виглядом військових продавала зброю та наркотики
16:31 Мешканець Одеси переправляв військовозобовʼязаних за кордон у прихованій частині мікроавтобуса
16:04 85% українців вважають, що герб СРСР на щиті «Батьківщини-матері» необхідно замінити на тризуб
16:03 «Укрзалізниця» домовилася про постачання пального з Польщі
16:03 «Україна – перша і єдина країна, яка добровільно віддала ядерну зброю»: нардеп Олексій Гончаренко виступив у Конгресі США
15:31 Обстріли Харкова: Прокуратура розпочала досудове розслідування
15:14 Скільки ракет залишилося у Росії — ГУР МО
15:00 «Професійна, вдумлива, насичена та стратегічна» – Порошенко про зустріч з панею Послом США
14:56 У військкоматі на Одещині за 12 тисяч доларів звільняли від служби та обіцяли переправити за кордон — ДБР
14:53 У Кремлі хочуть якнайшвидше провести «референдуми» на окупованих територіях України – Bloomberg
14:29 Російські загарбники розмістили військову техніку та зброю у машинній залі енергоблоку Запорізької АЕС
14:23 Нацрада скасувала усі телевізійні ліцензії «Медіа Групи Україна» Ахметова
14:21 Українські радіостанції зазнали кібератаки: хакери запустили фейк про Зеленського
13:58 Google запускає в Україні Google гаманець
13:48 Харківщина: Понад 6 тисяч об’єктів потребують відновлення, 2,5 тисячі з них — житлові будинки
13:47 Соцмережа LinkedIn тепер доступна українською
13:21 Машинобудівна компанія ABB покидає російський ринок через повномасштабне вторгнення РФ в Україну
13:12 У Вінниці кількість жертв внаслідок ракетного удару зросла до 26 осіб: померла ще одна дівчина
13:12 «Він занадто здоровий» — голова ЦРУ не має інформації про поганий стан Путіна

Влада Німеччини готує пакет заходів енергобезпеки

Віце-канцлер ФРН Роберт Габек заявив, що влада Німеччини готує новий пакет заходів енергетичної безпеки на випадок кризи з постачанням газу. Зокрема, буде посилено вимоги щодо мінімального рівня заповненості газосховищ — до 75% з вересня, 85 відсотків з жовтня та 95% з листопада.

Четвер, 21 липня 2022, 22:59
Підтримати

Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW.

“Ситуація залишається напруженою. Необхідне подальше зниження споживання газу, необхідно заповнити сховища. Ми маємо спільно працювати над цим”, – зазначив Габек.

Серед інших запланованих заходів — тимчасові правила щодо скорочення споживання газу на заводах, в офісних будівлях та приватних будинках. Так, у громадських та адміністративних будівлях не повинні опалюватись коридори, великі холи, фойє та технічні приміщення. А в житлових будинках можуть бути призупинені зобов’язання щодо підтримки мінімальної температури у приміщеннях, прописаних у договорах оренди.

Разом з тим використання режиму роботи з дому за погодженням з роботодавцями та працівниками має бути розширеним. Крім того, у жовтні для економії газу буде запущено електростанції, що працюють на бурому вугіллі.

Раніше цього ж дня газопровід “Північний потік” знову почав постачати газ із РФ до Німеччини після 10 днів планового технічного обслуговування. Поточні щоденні постачання 67 млн ​​кубометрів відповідають обсягу до початку ремонту, але становлять лише 40% від проектної потужності.

“Сорок відсотків не можуть принести нам відчуття безпеки. Ось чому важливо продовжувати відточувати політичні інструменти”, – пояснив він.

Водночас віце-канцлер ФРН звинуватив РФ у шантажі під час газової кризи. РФ використовує свою владу, “щоб шантажувати Європу та Німеччину”, і “щодня виявляється ненадійним гарантом енергопостачання”, заявив Габек. Російська сторона “дедалі більше поводиться як фактор невизначеності в енергосистемі”, додав політик.

Довідка. “Північний потік-1” (Nord Stream) проходить через акваторію Балтійського моря від бухти Портова (район Виборгу) до узбережжя Німеччини (район Грайфсвальда). Газопровід складається з двох ниток завдовжки 1224 км і загальною проєктною продуктивністю 55 млрд куб. м газу на рік. Газопровід почав постачання газу двома гілками в жовтні 2012 року, через 30 місяців після старту будівництва.

Теги: газ, енергоресурси, заходи безпеки, Німеччина, уряд ФРН, шантаж РФ

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook