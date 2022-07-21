Влада Німеччини готує пакет заходів енергобезпеки

Віце-канцлер ФРН Роберт Габек заявив, що влада Німеччини готує новий пакет заходів енергетичної безпеки на випадок кризи з постачанням газу. Зокрема, буде посилено вимоги щодо мінімального рівня заповненості газосховищ — до 75% з вересня, 85 відсотків з жовтня та 95% з листопада.

Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW.

“Ситуація залишається напруженою. Необхідне подальше зниження споживання газу, необхідно заповнити сховища. Ми маємо спільно працювати над цим”, – зазначив Габек.

Серед інших запланованих заходів — тимчасові правила щодо скорочення споживання газу на заводах, в офісних будівлях та приватних будинках. Так, у громадських та адміністративних будівлях не повинні опалюватись коридори, великі холи, фойє та технічні приміщення. А в житлових будинках можуть бути призупинені зобов’язання щодо підтримки мінімальної температури у приміщеннях, прописаних у договорах оренди.

Разом з тим використання режиму роботи з дому за погодженням з роботодавцями та працівниками має бути розширеним. Крім того, у жовтні для економії газу буде запущено електростанції, що працюють на бурому вугіллі.

Раніше цього ж дня газопровід “Північний потік” знову почав постачати газ із РФ до Німеччини після 10 днів планового технічного обслуговування. Поточні щоденні постачання 67 млн ​​кубометрів відповідають обсягу до початку ремонту, але становлять лише 40% від проектної потужності.

“Сорок відсотків не можуть принести нам відчуття безпеки. Ось чому важливо продовжувати відточувати політичні інструменти”, – пояснив він.

Водночас віце-канцлер ФРН звинуватив РФ у шантажі під час газової кризи. РФ використовує свою владу, “щоб шантажувати Європу та Німеччину”, і “щодня виявляється ненадійним гарантом енергопостачання”, заявив Габек. Російська сторона “дедалі більше поводиться як фактор невизначеності в енергосистемі”, додав політик.

Довідка. “Північний потік-1” (Nord Stream) проходить через акваторію Балтійського моря від бухти Портова (район Виборгу) до узбережжя Німеччини (район Грайфсвальда). Газопровід складається з двох ниток завдовжки 1224 км і загальною проєктною продуктивністю 55 млрд куб. м газу на рік. Газопровід почав постачання газу двома гілками в жовтні 2012 року, через 30 місяців після старту будівництва.