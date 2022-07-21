Влада Німеччини готує пакет заходів енергобезпеки

Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW.
“Ситуація залишається напруженою. Необхідне подальше зниження споживання газу, необхідно заповнити сховища. Ми маємо спільно працювати над цим”, – зазначив Габек.
Серед інших запланованих заходів — тимчасові правила щодо скорочення споживання газу на заводах, в офісних будівлях та приватних будинках. Так, у громадських та адміністративних будівлях не повинні опалюватись коридори, великі холи, фойє та технічні приміщення. А в житлових будинках можуть бути призупинені зобов’язання щодо підтримки мінімальної температури у приміщеннях, прописаних у договорах оренди.
Разом з тим використання режиму роботи з дому за погодженням з роботодавцями та працівниками має бути розширеним. Крім того, у жовтні для економії газу буде запущено електростанції, що працюють на бурому вугіллі.
Раніше цього ж дня газопровід “Північний потік” знову почав постачати газ із РФ до Німеччини після 10 днів планового технічного обслуговування. Поточні щоденні постачання 67 млн кубометрів відповідають обсягу до початку ремонту, але становлять лише 40% від проектної потужності.
“Сорок відсотків не можуть принести нам відчуття безпеки. Ось чому важливо продовжувати відточувати політичні інструменти”, – пояснив він.
Водночас віце-канцлер ФРН звинуватив РФ у шантажі під час газової кризи. РФ використовує свою владу, “щоб шантажувати Європу та Німеччину”, і “щодня виявляється ненадійним гарантом енергопостачання”, заявив Габек. Російська сторона “дедалі більше поводиться як фактор невизначеності в енергосистемі”, додав політик.
Довідка. “Північний потік-1” (Nord Stream) проходить через акваторію Балтійського моря від бухти Портова (район Виборгу) до узбережжя Німеччини (район Грайфсвальда). Газопровід складається з двох ниток завдовжки 1224 км і загальною проєктною продуктивністю 55 млрд куб. м газу на рік. Газопровід почав постачання газу двома гілками в жовтні 2012 року, через 30 місяців після старту будівництва.
- Нагадаємо, за червень Європейський Союз імпортував більше газу зі Сполучених Штатів, аніж з РФ по її газопроводах.Канцлер Німеччини Олаф Шольц не вважає заперечення проти згортання атомної енергетики в країні обґрунтованими, попри загрозу нестачі природного газу через обмеження з РФ.
- Президент Франції Емманюель Макрон звернувся до громадян своєї країни та закликав до “колективної тверезості”, “щоб мати можливість споживати менше” в умовах дефіциту газу. Він пояснив, що РФ використовує енергію як зброю у “гібридній війні” проти Європи.
- Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер заявив, що уряд країни готується до повного припинення постачання російського газу, що він вважає найбільш імовірним сценарієм у своєму перспективному плануванні.
- Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про важливість ширшого використання відновлюваних джерел енергії на тлі російської агресії проти України.