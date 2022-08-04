Про це повідомило американське видання CNN.
Представник адміністрації Білого дому висловив думку, що він має “підстави вважати, що Росія піде так далеко, щоб до прибуття журналістів створити враження, що винні українські HIMARS”. Тим часом Україна стверджує, що вибух був “навмисним воєнним злочином росіян”, а РФ звинувачує ЗСУ.
Раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що організація створить групу зі встановлення фактів для вивчення нападу на колонію. Вибух призвів до загибелі понад 50 українських військовополонених та десятків поранених.
Розслідування вимагали і Україна, і РФ. Перед початком місії країни мають ухвалити технічне завдання групи.
Зазначимо, що 29 липня стався вибух в окупованій Оленівці, внаслідок якого загинули 53 українські захисники. Більшість з них були оборонцями Маріуполя з “Азовсталі”.
- Нагадаємо, встановлено деякі обставини навмисного вбивства українських військовополонених в колонії у н.п. Оленівка Донецької області, в якій перебували українські військовополонені, зокрема зі складу полку “Азов”.
- Американська компанія Maxar Technologies оприлюднила супутникові знімки до та після вибухів у колонії в окупованій Оленівці (Донецька область), де російські загарбники утримують українських військовополонених.
- Наприкінці липня російські окупанти відмовили міжнародному гуманітарному руху “Червоний Хрест” у доступі до колонії в Оленівці (Донецька область), де нещодавно були убиті понад 50 українських військових.
- Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) досі не отримав доступу до колонії у тимчасово окупованій Оленівці, де загинули та зазнали поранень українські військовополонені, зокрема захисники із полку “Азов”.