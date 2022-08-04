У США вважають, що РФ готується сфальсифікувати докази щодо вибуху в Оленівській в’язниці перед відвідуванням місця третіми сторонами. Вони це роблять, щоб звинуватити Збройні сили України.

Про це повідомило американське видання CNN.

Представник адміністрації Білого дому висловив думку, що він має “підстави вважати, що Росія піде так далеко, щоб до прибуття журналістів створити враження, що винні українські HIMARS”. Тим часом Україна стверджує, що вибух був “навмисним воєнним злочином росіян”, а РФ звинувачує ЗСУ.

Раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що організація створить групу зі встановлення фактів для вивчення нападу на колонію. Вибух призвів до загибелі понад 50 українських військовополонених та десятків поранених.

Розслідування вимагали і Україна, і РФ. Перед початком місії країни мають ухвалити технічне завдання групи.

Зазначимо, що 29 липня стався вибух в окупованій Оленівці, внаслідок якого загинули 53 українські захисники. Більшість з них були оборонцями Маріуполя з “Азовсталі”.