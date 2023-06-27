28 та 29 червня спеціальний посланець Папи Римського Франциска кардинал Маттео Зуппі відвідає РФ, аби сприяти "діалогу та пошуку мирного вирішення повномасштабної війни", розпочатої РФ проти України.

Джерело: Vatican News

Головною метою ініціативи є заохочення “жестів людяності”, які, як вважають, можуть сприяти вирішенню “нинішньої трагічної ситуації та пошукам шляхів для досягнення справедливого миру”.

Раніше Маттео Зуппі відвідав Україну, де провів різні зустрічі – як із представниками церковної, так і з представниками цивільної влади. Зокрема він зустрівся з Володимиром Зеленським та іншими високопосадовцями уряду.

Папа Римський Францизск закликає світових лідерів працювати над мирним вирішенням війни.

Нещодавно Папа Римський заявив, що повернення окупованих Росією територій України є “політичною проблемою”.