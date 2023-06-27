Джерело: Vatican News
Головною метою ініціативи є заохочення “жестів людяності”, які, як вважають, можуть сприяти вирішенню “нинішньої трагічної ситуації та пошукам шляхів для досягнення справедливого миру”.
Раніше Маттео Зуппі відвідав Україну, де провів різні зустрічі – як із представниками церковної, так і з представниками цивільної влади. Зокрема він зустрівся з Володимиром Зеленським та іншими високопосадовцями уряду.
Папа Римський Францизск закликає світових лідерів працювати над мирним вирішенням війни.
Нещодавно Папа Римський заявив, що повернення окупованих Росією територій України є “політичною проблемою”.
- 21 травня після недільної молитви Папа Римський Франциск закликав не звикати до конфліктів і насильства та залишатися близькими з українським народом.
- 30 квітня Папа Римський Франциск завершив триденний візит до Угорщини недільною службою на площі Лайоша Кошута в Будапешті. Зокрема понтифік звернувся до Пресвятої Діви, щоб вона “зглянулася над народами, що страждають”, згадавши українців та росіян.
- Державний секретар Ватикану кардинал П’єтро Паролін заявив у середу, 10 травня, що так звана “секретна миротворча місія” Святого Престолу, покликана завершити війну РФ в Україні, триває.