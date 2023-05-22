Учора, 21 травня, після недільньої молитви Папа Римський Франциск закликав не звикати до конфліктів і насильства та залишатися близькими з українським народом.

Джерело: Vatican News.

“Будь ласка, не звикаймо до конфліктів і насильства. Не призвичаюймося до війни, прошу вас. І надалі виявляймо близькість багатостраждальному українському народові”, – заявив понтифік.

Також він згадав конфлікт у Судані та повторив заклик припинити збройний конфлікт. Водночас Папа попросив міжнародну спільноту “не шкодувати зусиль, щоби причинитися до переважання діалогу та полегшити страждання населення”.

Як повідомляли #Букви, 30 квітня Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоб спробувати покласти край війні Росії проти України. Він також додав, що готовий допомогти репатріювати українських дітей, незаконно вивезених до Росії або на тимчасово окуповані українські території.

“Коли її буде оприлюднено, я розповім про це. Я думаю, що мир завжди досягається шляхом відкриття каналів. Ви ніколи не можете досягти миру через блокування… Це нелегко”, – додав він.

Водночас, за словами посадовця, який говорив на умовах анонімності, президент України Володимир Зеленський ” не погоджувався на такі дискусії від імені України”.

“Якщо переговори відбуваються, то без нашого відома чи нашого благословення”, – повідомило джерело.

Утім державний секретар Ватикану кардинал П’єтро Паролін заявив у середу, 10 травня, що так звана “секретна миротворча місія” Святого Престолу, покликана завершити війну РФ в Україні, продовжує тривати.