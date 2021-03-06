Міністерство охорони здоров'я оновило поділ регіонів України на зони карантину. Згідно із новими даними, столиця України – Київ потрапив до "помаранчевої" зони.

Нові дані опубліковані на сайті МОЗ.

Так, Київ, який досі перебував у “жовтій” зоні карантину, відсьогодні віднесений до “помаранчевої” зони.

Згідно із правилами адаптивного карантину, “помаранчевий” рівень епідемічної небезпеки встановлюється після “жовтого” і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації.

Він не передбачає встановлення додаткових обмежень на державному рівні, проте сигналізує про небезпеку наближення до “червоної” зони карантину.

Тобто у регіонах із “помаранчевої” зони діятимуть обмеження “жовтої” зони карантину. Однак місцеві органи самоврядування мають право вводити додаткові обмеження.

Варто зазначити, що у МОЗ поки що виключають необхідність вводити обмеження “червоної” зони карантину в Києві.

Про це під час засідання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 6 березня заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

“За словами Віктора Ляшка, ситуація в Києві відповідає показникам для “помаранчевої” зони і наразі причин переведення столицю в “червону” зону немає”, – наголосили в пресслужбі уряду.

Куди потрапили регіони України?

Згідно із оновленим зонуванням, до “помаранчевої” зони карантину віднесені 9 регіонів України: Вінницька, Донецька, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька області.

Порівняно з даними за 5 березня, до “помаранчевої” зони додалася Київська область, яка раніше перебувала в “жовтій” зоні.

У “червоній” зоні зараз перебувають чотири області: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська і Чернівецька.

Всі інші області знаходяться у “жовтій” зоні.

Як відомо, “червона” зона вводиться на території регіону в разі наявності протягом 3 днів підряд двох та більше таких ознак:

• завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, — більш як 65%;

• кількість тестувань методом ПЛР та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 протягом останніх 7 днів на 100 тис. населення — менше ніж 300;

• кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх 7 днів на 100 тис. населення — більше ніж 60;

• коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 – більш як 20%;

• рівень зростання загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом — більш як 50%.

А “помаранчевий” рівень небезпеки запроваджується у разі наявності в регіоні хоча б однієї з вказаних ознак, а також якщо спостерігається перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип та гостру респіраторну вірусну інфекцію.