Нові дані опубліковані на сайті МОЗ.
Так, Київ, який досі перебував у “жовтій” зоні карантину, відсьогодні віднесений до “помаранчевої” зони.
Згідно із правилами адаптивного карантину, “помаранчевий” рівень епідемічної небезпеки встановлюється після “жовтого” і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації.
Він не передбачає встановлення додаткових обмежень на державному рівні, проте сигналізує про небезпеку наближення до “червоної” зони карантину.
Тобто у регіонах із “помаранчевої” зони діятимуть обмеження “жовтої” зони карантину. Однак місцеві органи самоврядування мають право вводити додаткові обмеження.
Варто зазначити, що у МОЗ поки що виключають необхідність вводити обмеження “червоної” зони карантину в Києві.
Про це під час засідання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 6 березня заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
“За словами Віктора Ляшка, ситуація в Києві відповідає показникам для “помаранчевої” зони і наразі причин переведення столицю в “червону” зону немає”, – наголосили в пресслужбі уряду.
Куди потрапили регіони України?
Згідно із оновленим зонуванням, до “помаранчевої” зони карантину віднесені 9 регіонів України: Вінницька, Донецька, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька області.
Порівняно з даними за 5 березня, до “помаранчевої” зони додалася Київська область, яка раніше перебувала в “жовтій” зоні.
У “червоній” зоні зараз перебувають чотири області: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська і Чернівецька.
Всі інші області знаходяться у “жовтій” зоні.
Як відомо, “червона” зона вводиться на території регіону в разі наявності протягом 3 днів підряд двох та більше таких ознак:
• завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, — більш як 65%;
• кількість тестувань методом ПЛР та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 протягом останніх 7 днів на 100 тис. населення — менше ніж 300;
• кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх 7 днів на 100 тис. населення — більше ніж 60;
• коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 – більш як 20%;
• рівень зростання загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом — більш як 50%.
А “помаранчевий” рівень небезпеки запроваджується у разі наявності в регіоні хоча б однієї з вказаних ознак, а також якщо спостерігається перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип та гостру респіраторну вірусну інфекцію.
- Напередодні міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що Україна вступила у третю хвилю поширення коронавірусу COVID-19. Зростання захворюваності прогнозується уже на кінець квітня.
- Днем раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що не виключає введення в Україні жорсткого карантину на тлі росту захворюваності на коронавірус.
- Із середи, 24 лютого, в Україні знову почав діяти адаптивний карантин. В Україні знову діє епідемічне зонування: поділ країни на “зони карантину” – “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” та “червону”.
- Залізничне сполучення з регіонами “червоної” зони обмежене. “Укрзалізниця” з 7 по 12 березня призупинить продаж квитків до Чернівецької та Житомирської областей. З Івано-Франківщини 7 березня можна буде виїхати обмеженою кількістю потягів, раніше “Укрзалізниця” оприлюднила перелік.