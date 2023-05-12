Про це повідомляє видання HIGHSNOBIETY.
За словами генерального директора Adidas Бйорна Гульдена, частину доходів від продажів буде передано на благодійність міжнародним організаціям.
Так, мільйони пар взуття бренду Yeezy вартістю 1,3 мільярда доларів США все ще лежать на складах після того, як їхній продаж було тимчасово зупинено.
“Те, що ми зараз намагаємося зробити, так це продати частину цього товару… Спалити товар не буде рішенням. Як би важко не було [Весту], можливо, він є найкреативнішим розумом у нашій галузі”, – сказав Гульден, говорячи про відносини компанії з Каньє Вестом.
Нагадаємо, що раніше Adidas розірвав співпрацю з Ye (Каньє Вестом) через його антисемітські та расистські заяви у соціальних мережах. Через це збитків зазнають як компанія, так і артист.
Виробник спортивного одягу заявив, що “не терпить антисемітизму та будь-яких інших видів ненависті”, а останні коментарі Каньє були “неприйнятними, ненависними та небезпечними”.
Adidas заявив, що подібні вислови порушили “цінності різноманітності та інклюзивності, взаємної поваги та справедливості”.
- Репер, продюсер і дизайнер Каньє Вест, відомий як Ye, під час інтерв’ю з популяризатором теорій змов Алексом Джонсом заперечував Голокост, зізнався у симпатіях до лідера нацистів Адольфа Гітлера та президента РФ Володимира Путіна.
- У лютому 2022 року Adidas у колаборації з Yezzy анонсували перевипущення YEEZY BOOST 700 “Wave Runner”.
- Американський репер, продюсер та дизайнер Ye (Каньє Вест) заявив, що він розриває угоду щодо лінії одягу Yeezy Gap через порушення контракту, натомість він планує відкрити власні магазини.