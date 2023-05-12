Про це повідомляє видання HIGHSNOBIETY.

За словами генерального директора Adidas Бйорна Гульдена, частину доходів від продажів буде передано на благодійність міжнародним організаціям.⁠

Так, мільйони пар взуття бренду Yeezy вартістю 1,3 мільярда доларів США все ще лежать на складах після того, як їхній продаж було тимчасово зупинено.⁠

“Те, що ми зараз намагаємося зробити, так це продати частину цього товару… Спалити товар не буде рішенням. Як би важко не було [Весту], можливо, він є найкреативнішим розумом у нашій галузі”, – сказав Гульден, говорячи про відносини компанії з Каньє Вестом.

Нагадаємо, що раніше Adidas розірвав співпрацю з Ye (Каньє Вестом) через його антисемітські та расистські заяви у соціальних мережах. Через це збитків зазнають як компанія, так і артист.

Виробник спортивного одягу заявив, що “не терпить антисемітизму та будь-яких інших видів ненависті”, а останні коментарі Каньє були “неприйнятними, ненависними та небезпечними”.

Adidas заявив, що подібні вислови порушили “цінності різноманітності та інклюзивності, взаємної поваги та справедливості”.