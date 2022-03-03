Білий дім оголосив про нові санкції проти російських олігархів 3 березня, як намагання президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена натиснути Путіна в міру вторгнення в Україну.

Про це інформує американський канал CNN із посиланням на свої джерела.

Байден вже застосував санкції до низки російських високопосадовців, наближених до Кремля, а також їхніх дорослих дітей.

Американський президент пообіцяв йти за “злонародженими здобутками” російських олігархів, включно з їхніми приватними літаками, розкішними апартаментами та яхтами.

У Білому домі стверджують, що санкції проти російських олігархів мають на меті натиснути на Путіна.

“Ми вважаємо, що одним із важливих чинників є близькість до президента Путіна”, – відповіла прессекретарка Джен Псакі, коли її запитали, як США обирали, на кого накласти санкції.

Осіб з нового переліку, описаних як “помічники Путіна та члени їхніх сімей”, буде відключено від фінансової системи США, їхні активи в США будуть заморожені, а їхнє майно буде заблоковано для використання.

Будуть повні санкції щодо блокування восьми російських еліт, а також членів їхніх сімей та соратників.

За даними Білого дому, це містить крок, спрямований на союзника Путіна Алішера Бурхановича Усманова, “одного з найбагатших людей Росії”, а також його супер’яхту та приватний літак.

США також накладають санкції на прессекретаря Путіна Пєскова, якого Білий дім описує як “головного постачальника путінської пропаганди”.

“Сполучені Штати та уряди всього світу працюватимуть над виявленням та заморожуванням активів російських еліт та членів їхніх сімей у наших відповідних юрисдикціях – їхні яхти, розкішні квартири, гроші та інші доходи, отримані неправомірним шляхом”, – йдеться в повідомленні.

Особи, до яких будуть застосовуватися санкції повного блокування:

Микола Токарєв (спільно з дружиною Галиною, дочкою Майєю та двома його компаніями з елітної нерухомості)

Борис Ротенберг (спільно з дружиною Кариною та синами Романом та Борисом)

Аркадій Ротенберг (спільно з синами Павлом та Ігорем та дочкою Лілією)

Сергій Чемезов (спільно з дружиною Катериною, сином Станіславом та падчеркою Анастасією)

Ігор Шувалов (спільно зі своїми п’ятьма компаніями, дружиною Ольгою, сином Євгеном і його компанією та літаком, а також донькою Марією та її компанією)

Євген Пригожин (спільно з трьома компаніями, дружиною Поліною, дочкою Любов’ю та сином Павлом),

Пєсков, прессекретар Путіна

Алішер Усманов (його супер’яхта, одна з найбільших у світі та щойно захоплена нашим союзником Німеччиною, і його приватний літак, один з найбільших приватних літаків Росії)

Сполучені Штати також запровадять візові обмеження для 19 олігархів і 47 членів їхніх сімей і близьких соратників.

Це буде спрямовано на олігархів, які, як відомо, керують, уповноважують, фінансують, значно підтримують або здійснюють шкідливу діяльність на підтримку зовнішньої політики РФ.

Своєю чергою, Міністерство фінансів також введе санкції за цілі дезінформації. У тому числі Фонд стратегічної культури SDN та пов’язані з ним видання “Одна Родина”, “Ритм Євразії” та “Журнал Камертон”; SouthFront; SDN InfoRos; Новий східний прогноз; Східний огляд; United World International; і геополітичні.

У ньому також будуть визначені “26 осіб із рф та України, які відіграють центральну роль у цих організаціях, що дає змогу уряду рф поширювати дезінформацію та впливати на уявлення як частини їхнього вторгнення в Україну”.