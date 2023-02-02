Амбасадорка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що адміністрація президента Джо Байдена працює над тим, щоб ізолювати Росію в Організації Об’єднаних Націй.

Про це повідомляє Bloomberg.

Також Лінда Томас-Грінфілд загадала про ПВК “Вагнер”, яка бере участь у війни Росії проти України, у зв’язку з діяльність компанії в Україні та Африці. Вона сказала, що США шукатимуть нові шляхи протидії впливу ПВК “Вагнер” в Україні та Африці, де вона забезпечує безпеку кільком урядам.

“Те, що вони роблять в Африці, є неприйнятним. США розуміють, що деякі африканські країни мають проблеми з безпекою, які потребують вирішення, але ПВК “Вагнер” не та організація, яка може зробити це за них”, — сказала Томас-Грінфілд.

Зокрема, амбасадора США в ООН виразила розчарування щодо того, що право вето Росії та Китаю в Раді безпеки блокує вирішення питання війни в Україні.

Відтак, робота Ради безпеки практично зупинилася щодо вирішення питань в Україні, Ірані та інших країнах, враховуючи розкол, який виник серед членів із правом вето: США, Велика Британія та Франція з одного боку та Китай і Росія з іншого.

“У нас все ще є сфери, де ми не можемо працювати разом. Очевидно, що Україна є однією з цих територій, а КНДР – іншою”, – сказала Томас-Грінфілд.

А також зауважила, що протягом останнього року Китай і Росія блокували будь-які спроби Ради безпеки ООН притягнути КНДР до відповідальності.

Крім цього, амбасадора США в ООН зазначила, що широкомасштабне вторгнення Росії в Україну та пов’язане з цим порушення глобального постачання продовольства мали “руйнівний вплив на голод в Африці, а також на Близькому Сході”.

Зауважимо, що минулого тижня міністерство фінансів США розширило санкції проти Російської Федерації та визнало російську приватну військову компанію “Вагнер” транснаціональною злочинною організацією.

Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США (OFAC) вжило додаткових заходів для зниження спроможності Російської Федерації вести широкомасштабну війну проти України, запровадивши санкції проти ще шести осіб та 12 організацій.

Санкції Мінфіну доповнені обмеженнями Державного департаменту США та спрямовані проти інфраструктури, яка підтримує операції на полі бою в Україні, включно з виробниками російської зброї й тими, хто керує тимчасово окупованими територіями в Україні.

Крім цього, Мінфін США визнав ПВК “Вагнер” транснаціональною злочинною організацією, а також розширив проти неї санкції.

“Сьогоднішні розширені санкції проти “Вагнера”, а також нові санкції щодо їхніх партнерів та інших компаній, що сприяють російському військовому комплексу, ще більше перешкоджатимуть здатності Путіна озброювати та оснащувати свою військову машину”, – сказала міністерка фінансів Джанет Єллен.

Оголошення “Вагнера” транснаціональною злочинною організацією означає замороження будь-яких американських активів угруповання та забороняє фізичним і юридичним особам США надавати кошти, товари або послуги цій групі.

У відомстві пояснили, що ПВК “Вагнер” перейменовано відповідно до виконавчого наказу з поправками, як іноземна особа, яка є значною транснаціональною злочинною організацією. А також зазначили, що співробітники ПВК “Вагнер” брали участь у безперервній вагомій злочинній діяльності.