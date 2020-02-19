Про це Головань написав на своїй сторінці в Facebook.
Так, в недавньому інтерв’ю “Лівому берегу” Ірина Венедіктова розповіла, як в бюро просуваються справи щодо Петра Порошенка і повідомила про його численні неявки на допити в якості свідка.
У свою чергу, адвокат Петра Порошенка назвав цю інформацію неправдивою і подав відповідний позов з вимогою спростувати інформацію.
“Під керівництвом пані Венедіктової і далі буде продовжуватися печерська афера Труби, хоча вже неодноразово Київський апеляційний суд встановлював очевидний факт знаходження ДБР в Шевченківському районі столиці. Слідом за Трубою і його спільниками продовжує поширювати брехню про нібито численні неявки Петра Порошенка на допити як свідка і пані Венедіктова”, – написав Головань.
- У січні в Державному бюро розслідувань заявляли, що готуються до примусового приводу п’ятого президента України, лідера “Європейської Солідарності” Петра Порошенка на допит в якості свідка.
- Раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань викликало на чергові допити п’ятого президента України Петра Порошенка у якості свідка у низці кримінальних проваджень.
- В партії “Європейська Солідарність” заявили, що Офіс президента Володимира Зеленського та Державне бюро розслідувань стежать за Петром Порошенком і графік допитів підганяють під графік міжнародних візитів.