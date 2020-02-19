Адвокат п'ятого президента України і лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка Ігор Головань подав позов на тимчасово виконувачки обов'язків голови Державного бюро розслідування Ірину Венедіктову з метою спростування недостовірної інформації щодо неявки Петра Порошенка на допити в ДБР в якості свідка.

Про це Головань написав на своїй сторінці в Facebook.

Так, в недавньому інтерв’ю “Лівому берегу” Ірина Венедіктова розповіла, як в бюро просуваються справи щодо Петра Порошенка і повідомила про його численні неявки на допити в якості свідка.

У свою чергу, адвокат Петра Порошенка назвав цю інформацію неправдивою і подав відповідний позов з вимогою спростувати інформацію.

“Під керівництвом пані Венедіктової і далі буде продовжуватися печерська афера Труби, хоча вже неодноразово Київський апеляційний суд встановлював очевидний факт знаходження ДБР в Шевченківському районі столиці. Слідом за Трубою і його спільниками продовжує поширювати брехню про нібито численні неявки Петра Порошенка на допити як свідка і пані Венедіктова”, – написав Головань.