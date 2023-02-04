Артему Захарову, адвокату організаторів п'яних вечірок у Києві, яких правоохоронці підозрюють у розповсюдженні відео порнографічного характеру, а громадськість звинувачує у зґвалтуванні, разом з фігурантами справи видали мобілізаційну повістку. На тлі цього у ЗМІ та Telegram-каналах йому почали приписувати причетність до вечірок. Правозахисник назвав такі твердження неправдивими, запевнивши, що подасть до суду у відповідь.

Інформацію він підтвердив у коментарі #Буквам.

За його словами, повістку про явку до військкомату Захарову вручали не правоохоронці, а представники ЗСУ. Адвокат взяв повістку “без будь-яких перешкод”.

1 лютого, коли захисник фігурантів їхав на обшук, у нього, як він запевнив, не було ані зв’язку з організаторами вечірок, ані будь-яких інших відомостей, лише інформація щодо адреси та прізвища. Він отримав їх в адвоката-колеги, який не зміг взяти участь у процесуальних діях через перебування за межами Києва.

Наприкінці слідчої дії у квартиру, де проходив обшук, увійшли люди у військовій формі. Йдеться про двох представників військкомату. Захаров назвав очевидним той факт, що вони прибули саме в цю квартиру на запрошення правоохоронних органів.

Адвокат висунув вимогу слідчому усунути осіб, які не були учасниками слідчої дії відповідно до вимог кримінального процесуального кодексу. Після чого слідча була змушена виконати вимогу та занесла позначку в протокол.

Артем Захаров наголосив, що прохання вийти особам із житла він здійснив не з метою перешкоджання їх діям, а задля дотримання закону та гарантованого Конституцією права на недоторканість житла. З цим погодилася слідча.

Згодом йому повідомили, що він перший отримає повістку та має готувати паспорт.

Після поширення мережею відповідних світлин, деякі Telegram-канали та ЗМІ припустили, що адвокату видали повістку через його причетність до “п’яних вечірок”.

“Я звернувся до Комітету захисту прав адвокатів Національної асоціації України щодо захисту моїх прав адвоката та гарантій адвокатської діяльності у зв’язку із розповсюдженням недостовірної інформації, а так сама втручанням в мою адвокатську діяльність”, — сказав Захаров #Буквам.

Також він зауважив, що подасть позовні заяви до суду щодо захисту честі, гідності та ділової репутації та вимагатиме від ЗМІ спростування неправдивої інформації й компенсації моральної шкоди: “Я доведу в суді протиправність дій та порушення закону”, — наголосив адвокат.

Наразі Артем Захаров збирає відомості та готує заяву про вчинення кримінального правопорушення за “факт незаконного збирання, зберігання, використання, знищення, поширення конфіденційної інформації про особу, якщо це заподіяло шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам особи”.

На запитання, чи були звинувачення щодо організаторів з боку інших учасників вечірки, Захаров відповів, що “жодних звинувачень у насильницьких злочинах немає”.

Крім того, адвокат наголосив, що ймовірна мобілізація підозрюваних ніяк не узгоджуватиметься з їхньою участю у кримінальному провадженні.

“Взагалі вручення цих повісток носить вкрай сумнівний характер, суперечить закону, навіть за процедурою. А вручення повісток особам, які підозрюються у злочині в момент проведення процесуальних дій — виключно абсурд”, — вважає Захаров.

Що передувало скандалу на відкриттю кримінальної справи проти організаторів вечірок?

31 січня у соцмережах розгорівся скандал: публіка натрапила на контент з Telegram-каналу одного блогера – Андрія Ярини. Він відомий тим, що заробив гроші на схемі з бінансом, відомою як “Крутити Бінанс”. Контент каналу обурив суспільство та викликав бурхливу реакцію, в якій частина висловила бажання, щоб у справу втрутилися правоохоронці, частина забажала самосуду.

На відео та фото є зокрема Андрій з групою друзів, віком близько 20 років, а також молоді дівчата. Хлопці організовували на квартирі вечірки, де зловживали міцний алкоголь до стану тяжкого отруєння – навіть втрати свідомості. Опісля Андрій з друзями знімали їх на камеру чи робили фото.

Припускають, що дівчат з метою зробити ще безпораднішими “накачували” наркотиками чи транквілізаторами, стрімлячи з вечірки та розміщуючи записи в Telegram й Instagram. Хлопці, користуючись безпорадним станом дівчат, оголювали їх, знімали на камеру їхні статеві органи, обурювалися волоссям в районі піхви й проникали у статеві органи дівчат без вираженої згоди з їхнього боку.

Андрій Ярина у поясненні ситуації в сториз акцентує на тому, що він не напував дівчат насильно, не підсипав їм наркотики та не тримав їх у квартирі, і як доказ опублікував відео, в якому одна з дівчат у стані алкогольного сп’яніння блює та говорить, що “не знає міри”.

Він наголосив, що на нього “накинулися” не розібравшись у ситуації та додав, що у час війни робить користь і збирав кошти на дрон.

“Ми почали проводити трансляції приблизно два тижні тому, з прохання наших підписників яким остогидів російський контент. Спочатку ми почали знімати відео на ютуб, згодом на тік-ток. Після спробували трансляції на твічі, де почали збирати кошти на дрон для одного з наших підписників який наразі у лавах ЗСУ.

У неділю мені на телеграм написав якийсь хлопець з погрозами що мені кінець через три дні, це я доречі викладав у сторіс. Але це не перша погроза в мою адресу, тому я вирішив її проігнорувати. І сьогодні ви бачили, що сталось

В нас були невеликі конфлікти як і у всіх людей, але ми старались їх швидко вирішувати, та й ми ніколи нікого не тримали у себе в квартирі, хто хотів завжди міг піти, як це зробила одна дівчинка на нашій другій трансляції, коли їй не сподобалось що про неї пишуть в чаті.

Мені ніхто не висував ні претензій ні обвинувачень.

І ще від себе хотів додати, що є дівчата які не один раз приходили на трансляції і у них не було ніяких претензій до нас”.

Вранці 1 лютого Нацполіція оголосила про проведення обшуків в організаторів вечірок: “Як тільки в Інтернет-мережі з’явилася фото та відео з вечірок, де молоді люди вживають алкоголь і кривдять та принижують дівчат, правоохоронці відразу розпочали відпрацювання”.

Пізніше правоохоронці повідомили у коментарі “Суспільному” про підозру двом фігурантам справи про організацію у Києві вечірок, під час яких молоді люди напивалися, а потім принижували дівчат. Ще шістьом вручили повістки до військкомату.

3 лютого Андрію Ярині та його другу Ярославу Домбровському, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 1 квітня без можливості внесення застави.