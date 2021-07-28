Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що якщо талібам вдасться захопити Афганістан, то країна перетворяться на залишене місце.

Про це повідомляє Reuters.

За словами афганського президента, такого наступу талібів на територію країни не було протягом 30 років. Вони активізували свої зусилля після того, як президент США Джо Байден повідомив про рішення вивести американські війська з країни після 20-річної війни.

“Афганістан, який не поважає права свого народу, Афганістан, який здійснює звірства проти власного народу, стане знедоленою, покинутою країною”, – сказав Блінкен.

Замість американців на територію Афганістану тепер можуть зайти військові з Китаю. В Пекіні вже заявили, що не дозволять талібам використати Афганістан, як плацдарм для змов проти інших країн.

Представник Талібану Мохаммад Наїм вважає, що такі переживання – необґрунтовані.

“Ісламський Емірат заявив Китаю, що земля Афганістану не буде використана проти безпеки будь-якої країни… В Китаї нам пообіцяли не втручатися в справи Афганістану, а замість цього допомогти розв’язувати проблеми країни та відновити мир”, – пояснив чиновник.

Водночас президент Афганістану Ашраф Гані закликав міжнародну спільноту “переглянути наратив стосовно готовності талібів та їх прихильників щодо пошуку політичного рішення”.

Президент США Джо Байден заявив, що військова компанія в Афганістані завершиться 30 серпня 2021 року. В країні залишиться незначна кількість американських військових, які охоронятимуть дипломатів та забезпечуватимуть безпечну роботу аеропорту Кабулу.

Наразі в Пентагоні сподіваються, що більша частина американського військового контингенту залишить Афганістан протягом наступних двох тижнів. При цьому, графік виведення військ може змінитися, якщо Талібан буде занадто активним чи виникнуть інші непередбачувані ситуації.

Президент Афганістану вважає, що їх військові можуть утримувати Кабул та чинити опір талібам, але їм потрібна фінансова підтримка США. При цьому, він визнав, що США, по суті, виконали головну вимогу “Талібану” в рамках мирного переговорного процесу – згодилися вивести війська.

США залишать близько 650 американських військовослужбовців в Афганістані після виведення військ задля захисту дипломатів.