Актуалізували план дій сил оборони на наступний рік – Зеленський провів засідання Ставки

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Учасники заслухали доповіді Головнокомандувача Збройних Сил України та командувачів військ оперативних напрямків про ситуацію на фронті, обговорили реалізацію попередніх рішень Ставки щодо окремих ділянок, зокрема поблизу населених пунктів Бахмут і Кремінна

На засіданні також розглянули питання забезпечення сил оборони необхідною зброєю та обладнанням.

Окремо зупинилися на актуалізації плану дій сил оборони на наступний рік.

У засіданні взяли участь: секретар РНБО Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник ГУР Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, керівник ОП Андрій Єрмак, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

Також до засідання Ставки також долучилися: глава МВС Денис Монастирський, очільник МЗС Дмитро Кулеба, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, інші члени уряду, т. в. о голови СБУ Василь Малюк та інші очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Раніше експерти Інституту вивчення війни зреагували на заяву президента РФ Володимира Путан від 25 грудня щодо готовності Росії до перемовин. Як зазначили аналітики у своїй заяві очільник Кремля не погодився на прямі перемовини з Україною, а намагався ввести Захід в оману.

Довідка. Ставка Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України – це надзвичайний орган найвищого військового керівництва України, який у період реальної війни-агресії здійснює стратегічне управління Збройними силами України та іншими військовими формуваннями держави. Робочим органом є Генеральний штаб Збройних сил України.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення Ставки Верховного Головнокомандувача 25 лютого 2022 року.