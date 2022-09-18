Алла Пугачова просить визнати її «іноагентом» слідом за чоловіком

Співачка Алла Пугачова 18 вересня зробила заяву до міністерства юстиції РФ та опублікувала її у соцмережах. Вона попросила оголосити її "іноагентом" слідом за її чоловіком Максимом Галкіним.

Текст заяви опубліковано в Instagram.

Пугачова підтримала свого чоловіка, котрого оголосили “іноагентом” цього тижня. Співачка назвала його “справжнім та непідкупним патріотом РФ”.

“Прошу зарахувати мене до лав іноагентів моєї улюбленої країни, бо я солідарна зі своїм чоловіком, чесною, порядною і щирою людиною, справжнім і непідкупним патріотом Росії, який бажає батьківщині процвітання, мирного життя, свободи слова і припинення гибелі наших хлопців за ілюзорні цілі, що роблять нашу країну ізгоєм і обтяжують життя наших громадян”, – написала Пугачова.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Максим Галкін із сім’єю поїхали із РФ. Артист неодноразово відкрито виступав проти війни та політики Кремля, зокрема, різко засуджував дії російських військових у Бучі та обстріл міст.

“У такій кількості страшних речей винна Росія, і при цьому каже, що не винна. Звірства у Бучі – це не ми. Малайзійський боїнг – це не ми. Маріуполь зрівняли із землею – це не ми. В Одесу летить ракета – це ми, але не зовсім ми. Усі не ми. А ми чого там робимо? – казав він.

16 вересня мін’юст РФ зарахував Галкіна до списку фізичних осіб, які виконують функцію “іноземного агента”. Там зазначили, що артист веде політичну діяльність та отримує допомогу від іноземного джерела – України.

Своєю чергою, Галкін заявив, що його визнали “іноагентом” з надуманого приводу, оскільки він не займається політичною діяльністю. Він ще раз пояснив, що на концертах займається гумористичним жанром, політичною сатирою. Він наголосив, що не продає свою думку та не займається торгівлею совістю.

Галкін продовжив давати концерти за кордоном, частину коштів від яких спрямовував на допомогу українським біженцям.

На початку вересня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Галкін робив “дуже погані заяви” і що “йому явно з РФ не по дорозі”.

Аби стати в РФ “іноагентом”, вже необов’язково отримувати гроші із зарубіжжя. Достатньо перебувати “під іноземним впливом в інших формах”. Відповідний закон підписав президент РФ Володимир Путін, за яким статусом “іноагента” можуть наділяти осіб і без іноземного фінансування.