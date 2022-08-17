Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини очікує, що найближчими місяцями російська пропаганда та розвідувальна активність можуть посилитися.

Про це пише видання DW.

У повідомленні спецслужби зазначили, що РФ використовує як гібридний інструмент насамперед питання енергопостачання Європи.

Так, російська влада намагається шляхом цілеспрямованого поширення хибної інформації посилити страх жителів ФРН перед можливим катастрофічним дефіцитом енергоносіїв та продовольства.

“Ймовірним є подальше зростання російської пропаганди в екстремістському середовищі та стимулювання конспірологічних наративів з метою внести розкол у наше суспільство”, – зазначили у відомстві. Крім того, очікується, що РФ далі активізуватиме і адаптуватиме до мінливих обставин розвідувальні дії у політичній та військовій сферах.

За оцінкою спецслужби, проблеми війни в Україні та її наслідків для економіки ФРН та німецького імпорту мають загалом високий потенціал для маніпулювання ними з боку екстремістів. Відомство спостерігає, як різні угруповання “все частіше фокусуються на цьому комплексі тем” і використовують їх як інструменти для досягнення своїх цілей. Це стосується як лівих, так і правих екстремістів, а також порушників конституційного порядку, які не належать до жодної з цих груп.

Водночас, за словами глави відомства Томаса Хальденванга, наразі неможливо прогнозувати масштаби можливих майбутніх протестів. Водночас поки що відсутні ознаки, що свідчать про виникнення загальнонаціональних антидержавних протестів чи масових заворушень, пов’язаних із використанням екстремістами тем війни в Україні чи зростання цін, додав глава спецслужби.

Раніше міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер заявила про можливі атаки на газові термінали та іншу критичну інфраструктуру в Німеччині на тлі конфлікту навколо поставок до Європи російських енергоносіїв і зростаючих побоювань у зв’язку з майбутнім опалювальним сезоном. У Берліні допускають ймовірність “цілеспрямованих атак на енергетичний сектор або спроб екстремістів використати у своїх цілях протест, як це було під час коронавірусної кризи”, зазначила вона.

Водночас Фезер наголосила, що у федеральній поліції цього року створено 1000 нових робочих місць, скорочень бюджету у сфері внутрішньої безпеки не очікується. Вона пояснила, що загроза з боку РФ призвела до змін у політиці внутрішньої безпеки Німеччини.