Екснардеп та член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко зробив щеплення проти коронавірусу вакциною Oxford/AstraZeneca індійського виробництва (Covishield).

Про це він розповів в Instagram.

“Став амбасадором Covishield. Вакцинувався проти коронавірусу тією самою індійською вакциною”, — розповів він.

За словами Лещенка, проти препарату “ведеться цілеспрямована інформаційна війна — як політиками всередині України, так і російською пропагандою ззовні”.

Саме це, на його переконання, спричиняє відмови від вакцинації, які своєю чергою створюють небезпеку псування вакцин.

Лещенко нагадав, МОЗ дозволив робити щепленням громадським діячам залишками препарату. Це дає змогу використати вже відкриті флакони, допоки вакцина не зіпсувалася, та має сприяти популяризації щеплення.

“Я закликаю всіх вакцинуватися, і своїм прикладом показую, що це правильно і безпечно”, — підсумував політик.

Напередодні Україна отримала перші 500 тисяч доз вакцини CoviShield: їх 23 лютого привезли вантажним літаком в аеропорт “Бориспіль”. У середу, 24 лютого, в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19.

CoviShield – це індійський аналог вакцини AstraZeneca. Вакцини AstraZeneca, крім Індії, виробляють також у Південній Кореї. Обидва виробники були схвалені ВООЗ.

Зазначимо, що індійську версію вакцини компанії AstraZeneca та Оксфордського університету Covishield зареєстрували в Україні за заявкою фірми одноденки, яка торгує м’ясом та одягом, створеної 3 місяці тому.