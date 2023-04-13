Американський актор та амбасадор United24 Марк Гемілл, відомий завдяки ролі Люка Скайвокера у "Зоряних війнах, сьогодні, 13 квітня, провів зустріч з українськими військовими в онлайн-форматі.

Про це інформує пресслужба United24.

“Я граю воїна у кіно, а ви справжні герої справжньої війни, – звернувся він до українських воїнів.

Як повідомляється, амбасадор United24 послухав історії військових, обговорив їхню потребу в дронах, зокрема, розвідниках RQ‑35 Heidrun, на які він збирає кошти, та сказав, що залюбки відвідав би Україну після війни.

Зазначено, що Гемілл уже зібрав понад 705 000 доларів. Під час дзвінка українські захисники подякували Марку за допомогу та наголосили, що розвідувальні дрони дозволяють зберегти життя не лише військовим, але й цивільним.

Нагадаємо, що Марк Гемілл вперше з 2017 року підписав 10 постерів задля благодійної акції на користь ЗСУ.

Крім того, він озвучив додаток Air Alert, який попереджає про повітряну тривогу.