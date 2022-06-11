Амбасадорка Великої Британії Мелінда Сіммонс поділилася світлиною круасана в київському кафе, який присвячений британському прем’єр-міністру та називається "Борис Джонсонюк".

Про це вона повідомила у своєму Twitter.

“Сьогодні я знайшла у київському кафе круасан Борис Джонсон”, — зауважила Сіммонс.

Вона не уточнила, у якому саме закладі побачила подібну випічку та чи придбала її собі. Вартість такого круасана становить 97 гривень. Водночас він вкритий кремом, нагадуючи зачіску британського прем’єр-міністра.

Сьогодні я знайшла у київському кафе круасан Борис Джонсон. pic.twitter.com/k3zXSJB6Hy — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) June 11, 2022

Ймовірно, такий смаколик з’явився на полиці після активної підтримки Джонсоном України. Він не лише словесно виступає на захист суверенітету та територіальної цілісності України, але й регулярно ініціює постачання зброї для ЗСУ.

Також прем’єр-міністр Великої Британії був першим лідером країн G7, який відвідав Київ під час повномасштабної війни.