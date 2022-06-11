Про це вона повідомила у своєму Twitter.
“Сьогодні я знайшла у київському кафе круасан Борис Джонсон”, — зауважила Сіммонс.
Вона не уточнила, у якому саме закладі побачила подібну випічку та чи придбала її собі. Вартість такого круасана становить 97 гривень. Водночас він вкритий кремом, нагадуючи зачіску британського прем’єр-міністра.
Сьогодні я знайшла у київському кафе круасан Борис Джонсон. pic.twitter.com/k3zXSJB6Hy
— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) June 11, 2022
Ймовірно, такий смаколик з’явився на полиці після активної підтримки Джонсоном України. Він не лише словесно виступає на захист суверенітету та територіальної цілісності України, але й регулярно ініціює постачання зброї для ЗСУ.
Також прем’єр-міністр Великої Британії був першим лідером країн G7, який відвідав Київ під час повномасштабної війни.
- Раніше Джонсон заявив, що зростання вартості життя у Великій Британії не має бути причиною відмови від підтримки України.
- Нагадаємо, що прем’єр-міністр Великої Британії закликав світові держави не тиснути на президента України Володимира Зеленського, щоб він погодився на “погану мирну угоду” з Росією.
- Джонсон закликав до подальшої військової підтримки України. Він наголосив на необхідності надіслати українським військовим наступальне озброєння, таке як реактивні системи залпового вогню, які можуть вражати цілі на більшій відстані.
- Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон провели телефонну розмову.