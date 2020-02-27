Антимонопольний комітет України (АМКУ) схвалив передачу порту "Ольвія" (Миколаїв) в концесію компанії з Катару.

Про це повідомили в прес-службі АМКУ.

Як повідомлялося раніше, напередодні був завершений концесійний конкурс у порту “Ольвія”. Переможцем стала компанія з Катару — “QTerminals”.

Зазначається, що важливою умовою концесійного договору стало отримання дозволу від АМКУ. В кінці січня QTerminals направила в комітет заяву на опосередковане отримання в концесію активів порту.

“Компанія QTerminals W.L.L. є провідним портовим оператором Держави Катар та здійснює діяльність з управління морськими терміналами у найбільшому порту Катар – Хамад. Група QTerminals наразі не здійснює господарської діяльності в Україні, а тому не відбувається структурних змін на ринку стивідорних послуг”, — зазначили в АМКУ.

У зв’язку з цим рішення про передачу порту в концесію було схвалено. Протягом 5 років компанія повинна інвестувати в порт 3,4 млрд гривень.

Довідка. Концесія — форма державно-приватного партнерства, яка передбачає надання інвестору права на будівництво та модернізацію потужностей, залишаючи об’єкт у державній власності.

Нагадаємо, 12 вересня Міністерство інфраструктури оголосило про початок проведення конкурентних і прозорих концесійних конкурсів по морських портах “Ольвія” (Миколаїв) і “Херсон”.

21 січня прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що Херсонський морський торговельний порт передали в концесію. Компанія-переможець має інвестувати в об’єкт майже 300 млн гривень.