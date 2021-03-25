Відповідне рішення ухвалили на засіданні 25 березня.
Зазначимо, що сторона захисту оскаржувала ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 4 травня 2020 року про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Суд залишив міру запобіжного заходу без змін.
“Ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 4 травня 2020 року, якою було обрано запобіжний захід щодо підозрюваного Януковича Віктора Федоровича, залишити без змін, апеляційну скаргу — без задоволення”, — зачитав суддя.
У кримінальному провадженні розслідуються обставини вчинення у вересні – жовтні 2010 року експрезидентом дій, спрямованих на незаконне збільшення обсягу своїх владних повноважень як Президента України.
Водночас це рішення дозволяє розпочати процедуру екстрадиції Януковича, повідомляє Офіс генпрокурора.
“Наразі сторона обвинувачення має право розпочати стосовно підозрюваного процедуру екстрадиції та звернення до суду за дозволом на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia)”, – йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, раніше, 26 жовтня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду відмовив у задоволенні клопотання прокуророві САП про обрання запобіжного заходу Віктору Януковичу у справі щодо незаконне заволодіння державною резиденцією “Межигір’я”.
- У січні 2019 року Оболонський районний суд Києва заочно оголосив вирок експрезиденту України Віктору Януковичу за звинуваченням у державній зраді і посяганні на територіальну цілісність України. Його засудили до 13 років в’язниці. 2 жовтня 2020 року Київський апеляційний суд залишив чинним цей вирок.
- Також триває розгляд справи щодо розстрілів на Майдані, фігурантом якої є Янукович. Через неявку захисників президента-втікача, у цій справі йому призначать державного адвоката.