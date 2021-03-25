Апеляційний суд Києва залишив в силі рішення про заочний арешт експрезидента-втікача Віктора Януковича у справі про захоплення державної влади.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні 25 березня.

Зазначимо, що сторона захисту оскаржувала ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 4 травня 2020 року про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Суд залишив міру запобіжного заходу без змін.

“Ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 4 травня 2020 року, якою було обрано запобіжний захід щодо підозрюваного Януковича Віктора Федоровича, залишити без змін, апеляційну скаргу — без задоволення”, — зачитав суддя.

У кримінальному провадженні розслідуються обставини вчинення у вересні – жовтні 2010 року експрезидентом дій, спрямованих на незаконне збільшення обсягу своїх владних повноважень як Президента України.

Водночас це рішення дозволяє розпочати процедуру екстрадиції Януковича, повідомляє Офіс генпрокурора.

“Наразі сторона обвинувачення має право розпочати стосовно підозрюваного процедуру екстрадиції та звернення до суду за дозволом на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia)”, – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, раніше, 26 жовтня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду відмовив у задоволенні клопотання прокуророві САП про обрання запобіжного заходу Віктору Януковичу у справі щодо незаконне заволодіння державною резиденцією “Межигір’я”.