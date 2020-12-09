Суд не дозволив Януковичу виступити по відеозв’язку

Печерський райсуд Києва під час засідання щодо обрання запобіжного заходу експрезиденту Віктору Януковичу у справі стосовно організації насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року відмовив у дозволі Януковичу виступити у суді в режимі відеозв’язку.

Про це заявив суддя Вячеслав Підпалий.

“Суддя ухвалив відмовити у задоволенні зазначеного клопотання”, – поінформував Підпалий.

Зазначимо, що суд не розглянув по суті клопотання Офісу генерального прокурора про обрання запобіжного заходу Януковичу в “справі Майдану”, обидві сторони протягом дня заявляли клопотання.

Так прокурори заявили відвід захиснику, адвокату Олександру Горошинському. Горошинський попросив час для підготовки своїх аргументів, після чого було оголошено перерву.

Адвокат Януковича Віталій Сердюк зокрема, після того, як захисту відмовили у відводі двох прокурорів, сказав, що у них також є ще 17 заяв і клопотань.

Суд відмовив у задоволенні клопотання щодо залучення до розгляду питання про обрання запобіжного заходу Януковичу деяких, за його словами, потерпілих.

Також суд відмовив у клопотанні адвоката Януковича допитати екссекретаря РНБО Олександр Турчинова, експрем’єр-міністра Арсенія Яценюка, ексспікера ВР Андрія Парубія, екснардепа Сергія Пашинського, експрезидента Петра Порошенка, главу МВС Арсена Авакова, експрем’єр-міністра Миколу Азарова, ексглаву Адміністрації Президента Андрія Клюєва, ексміністра оборони Павла Лєбєдєва, екскерівника СБУ Олександра Якименка, екскомандувача внутрішніми військами Станіслава Шуляка, ексзаступника міністра внутрішніх справ Віктора Ратушняка, екскерівника спецпідрозділу “Беркут” Сергія Кусюка тощо.

Суддя В’ячеслав Підпалий долучив це клопотання до матеріалів справи, і відмовив у задоволенні клопотання про допит цих осіб.

Засідання тривало близько 7 годин, після чого суд оголосив тригодинну перерву для ознайомлення захисту з долученими прокуратурою матеріалами.