Covid-19 Україна

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Суд не дозволив Януковичу виступити по відеозв’язку

Печерський райсуд Києва під час засідання щодо обрання запобіжного заходу експрезиденту Віктору Януковичу у справі стосовно організації насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року відмовив у дозволі Януковичу виступити у суді в режимі відеозв’язку.

Середа, 9 грудня 2020, 22:33

Про це заявив суддя Вячеслав Підпалий.

“Суддя ухвалив відмовити у задоволенні зазначеного клопотання”, – поінформував Підпалий.

Зазначимо, що суд не розглянув по суті клопотання Офісу генерального прокурора про обрання запобіжного заходу Януковичу в “справі Майдану”, обидві сторони протягом дня заявляли клопотання.

Так прокурори заявили відвід захиснику, адвокату Олександру Горошинському. Горошинський попросив час для підготовки своїх аргументів, після чого було оголошено перерву.

Адвокат Януковича Віталій Сердюк зокрема, після того, як захисту відмовили у відводі двох прокурорів, сказав, що у них також є ще 17 заяв і клопотань.

Суд відмовив  у задоволенні клопотання щодо залучення до розгляду питання про обрання запобіжного заходу Януковичу деяких, за його словами, потерпілих.

Також суд відмовив у клопотанні адвоката Януковича допитати екссекретаря РНБО Олександр Турчинова, експрем’єр-міністра Арсенія Яценюка, ексспікера ВР Андрія Парубія, екснардепа Сергія Пашинського, експрезидента Петра Порошенка, главу МВС Арсена Авакова, експрем’єр-міністра Миколу Азарова, ексглаву Адміністрації Президента Андрія Клюєва, ексміністра оборони Павла Лєбєдєва, екскерівника СБУ Олександра Якименка, екскомандувача внутрішніми військами Станіслава Шуляка, ексзаступника міністра внутрішніх справ Віктора Ратушняка, екскерівника спецпідрозділу “Беркут” Сергія Кусюка тощо.

Суддя В’ячеслав Підпалий долучив це клопотання до матеріалів справи, і відмовив у задоволенні клопотання про допит цих осіб.

Засідання тривало близько 7 годин, після чого суд оголосив тригодинну перерву для ознайомлення захисту з долученими прокуратурою матеріалами.

Печерський районний суд Києва в травні 2020 року обрав колишньому президенту Януковичу запобіжний захід у вигляді утримання під вартою в зазначеному провадженні.

У листопаді Київський апеляційний суд частково задовольнив скаргу захисту Януковича і скасував рішення про його заочний арешт. У суді пояснювали це тим, що “сторона обвинувачення не надала документів, що підтверджували перебування підозрюваного в міжнародному розшуку”.

Варто відзначити, що Янукович висловив бажання особисто взяти участь у сьогоднішньому засіданні Печерського районного суду Києва, про що напередодні повідомив його адвокат.

Нагадаємо, в січні 2019 року Оболонський районний суд Києва заочно оголосив вирок експрезиденту України Віктору Януковичу за звинуваченням у державній зраді і посяганні на територіальну цілісність України. Його засудили до 13 років в’язниці.

Згідно з вироком, суд визнав доведеною провину Януковича за ч. 1 ст. 111 (держзрада), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу. За першим пунктом звинувачення в державній зраді у формі “надання іноземній державі, а саме Росії, допомоги в підривній діяльності проти України” Янукович був засуджений до 13 років позбавлення волі, за другим – до 12 років. За сукупністю загальний термін покарання склав 13 років.

При цьому обвинувачення за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило тяжкі наслідки) суд визнав недоведеним.

  • 2 жовтня Київський апеляційний суд залишив чинним вирок колишньому українському президенту-втікачеві Віктору Януковичу у справі про державну зраду.
  • У листопаді Верховний суд України відмовив у задоволенні позову експрезидента Віктора Януковича до колишнього генерального прокурора Юрія Луценка про захист честі, гідності і ділової репутації.
Теги: відео, Віктор Янукович, запобіжний захід, Печерський райсуд

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