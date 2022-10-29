Корпорація та технологічний гігант Apple посів цього року перше місце у списку ста найдорожчих компаній у світі.

Про це йдеться у щорічному звіті Global 500 Brand Finance.

Зрісши на 35% порівняно з торішнім звітом, Apple зберігає перше місце в рейтингу як найдорожчий бренд у світі із загальною вартістю в 335,1 мільярда доларів. Це найвища ціна бренду за всю історію звіту.

Бувши однією з найбільших у світі технологічних компаній, Apple домінує на ринку смартфонів, особливо в США, де понад 50% смартфонів є iPhone.

Після Apple на другому місці йде Amazon з вартістю бренду 350,3 мільярда доларів. Ще одним брендом, який варто виокремити, є TikTok. Ця соціальна мережа збільшила вартість свого бренду на 215% порівняно з минулим роком, що зробило його брендом, що найбільш зростає.

У період з 2019 по 2021 рік кількість користувачів платформи стрімко зросла: лише за два роки вона зросла з 291,4 мільйона до 655,9 мільйона. Згідно з прогнозами Insider Intelligence, якщо таке зростання триватиме, до 2025 року TikTok може охопити майже один мільярд користувачів.

Більше третини брендів у списку належать до сфери технологій і послуг. У сукупності ця категорія має вартість бренду у 2,0 трильйона доларів.

Другим за цінністю сектором є ЗМІ — 19% зі 100 найкращих брендів належать до медіа та телекомунікаційного сектора, зокрема Google, Facebook і WeChat.

Частково причиною цього є COVID-19, оскільки споживання медіа зросло протягом глобальної пандемії. Наприклад, за перші дев’ять місяців 2021 року щоденне використання Snapchat зросло на 77%.

З одлягу на те, де базуються ці бренди, видно, що на Сполучені Штати та Китай припадає 75 зі 100 найкращих брендів у рейтингу.

Водночас європейські країни становлять лише 13% списку, що є свідченням того, наскільки економічне домінування Європи зменшилося за останні кілька десятиліть.