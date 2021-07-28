Компанія Apple опублікувала звіт за квартал, що закінчився в червні. Показники компанії виявилися найкращими за 45 років існування.

Про це повідомляє американська газета The Wall Street Journal.

Згідно зі звітом, технічний гігант з Купертіно отримав прибуток у розмірі 21,7 мільярда доларів за тримісячний період, який закінчився в червні.

У розрахунку на акцію компанія заробила 1,30 долара. Це перевершило очікування аналітиків, що прогнозували вартість на рівні 1,01 долара на акцію.

Цей третій фінансовий квартал виявився найуспішнішим для компанії, яка існує з 1976 року. За даними FactSet, виторг Apple в третьому кварталі зріс на 36% в порівнянні з минулим роком — до 81,4 млрд доларів. Від компанії очікували результат в 73,33 млрд доларів.

Нагадаємо, за останній квартал 2020 акції Apple впали на понад 5%, ринкова вартість компанії — на $100 млрд. Це було найвище квартальне падіння за два роки.

Утім в січні iPhone 12 допоміг Apple заробити рекордну суму грошей за квартал.Американський техногігант Apple планує наростити виробництво iPhone нової моделі вже цього року.