Apple відклала повернення працівників в офіси

Американський техногігант Apple відтермінував повернення працівників в офіси щонайменше на місяць через поширення COVID-19.

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що співробітники компанії повертатимуться в офіси не раніше, ніж у жовтні. Водночас керівництво попередить працівників про необхідність повернутися на робочі місця принаймні за місяць.

Додамо, що Apple стала однією з перших компаній, яка відклала плани щодо повернення працівників в офіси на тлі поширення коронавірусу.

У червні CEO компанії Тім Кук анонсував повернення співробітників Apple в офіси на початку вересня. Передбачалося, що вони працюватимуть в офісі хоча б три дні на тиждень. Але ці плани тепер хочуть реалізувати у жовтні.

Нагадаємо, що після введення компанією Apple нових правил конфіденційності даних рекламодавці стали вирішили купувати рекламу на Android.

У квітні почалося масове поширення оновлення операційної системи Apple iOS з новими елементами управління конфіденційністю, покликаними обмежити можливість цифрових рекламодавців відстежувати користувачів iPhone.

Також компанія Apple представила попередню версію операційної системи iOS 15, яку мають випустити восени.