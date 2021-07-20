Apple відклала повернення працівників в офіси

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на власні джерела.
Зазначається, що співробітники компанії повертатимуться в офіси не раніше, ніж у жовтні. Водночас керівництво попередить працівників про необхідність повернутися на робочі місця принаймні за місяць.
Додамо, що Apple стала однією з перших компаній, яка відклала плани щодо повернення працівників в офіси на тлі поширення коронавірусу.
У червні CEO компанії Тім Кук анонсував повернення співробітників Apple в офіси на початку вересня. Передбачалося, що вони працюватимуть в офісі хоча б три дні на тиждень. Але ці плани тепер хочуть реалізувати у жовтні.
Нагадаємо, що після введення компанією Apple нових правил конфіденційності даних рекламодавці стали вирішили купувати рекламу на Android.
- У квітні почалося масове поширення оновлення операційної системи Apple iOS з новими елементами управління конфіденційністю, покликаними обмежити можливість цифрових рекламодавців відстежувати користувачів iPhone.
- Також компанія Apple представила попередню версію операційної системи iOS 15, яку мають випустити восени.
- Раніше повідомлялося, що американський техногігант Apple планує наростити виробництво iPhone нової моделі вже цього року. Компанія узгодила з постачальниками створення до 90 млн iPhone нового покоління. При цьому протягом останніх кількох років корпорація замовляла близько 75 млн смартфонів