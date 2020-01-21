Про це він сказав в ефірі політичного ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV.

Він пояснив, що позиції фракції з цього приводу поки немає, але особисто він – проти.

“Якщо питаєте мою особисту позицію, я категорично проти … Я буду категорично не підтримувати таке рішення”, – заявив він.

Також він пояснив, що позицію фракції озвучать після засідання.

Незважаючи на резонанс в ЗМІ, Арахамія зазначив, що почув про це призначення вперше саме під час ефіру.

В понеділок, 20 січня, в.о. директора Держбюро розслідувань Ірина Венедиктова записала відеозвернення, в якому заявила про призначення своїх заступників, не назвавши їхні імена.

Першим заступником був призначений 44-річний Олександр Петрович Бабіков.

Як повідомлялося раніше, за інформацією адвоката сімей Небесної сотні Євгенії Закревської, з 2017 по 2019 роки Бабіков представляв в судах інтереси президента-втікача Віктора Януковича.

Варто зазначити, що в своєму відеозверненні Венедіктова назвала інформацію про можливе призначення заступником глави ДБР Олександра Бабікова — адвоката експрезидента-втікача Віктора Януковича — “маніпуляцією” і “спланованою акцією”, спрямованою на дискредитацію відомства.