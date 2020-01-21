Про це він сказав в ефірі політичного ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV.
Він пояснив, що позиції фракції з цього приводу поки немає, але особисто він – проти.
“Якщо питаєте мою особисту позицію, я категорично проти … Я буду категорично не підтримувати таке рішення”, – заявив він.
Також він пояснив, що позицію фракції озвучать після засідання.
Незважаючи на резонанс в ЗМІ, Арахамія зазначив, що почув про це призначення вперше саме під час ефіру.
В понеділок, 20 січня, в.о. директора Держбюро розслідувань Ірина Венедиктова записала відеозвернення, в якому заявила про призначення своїх заступників, не назвавши їхні імена.
Першим заступником був призначений 44-річний Олександр Петрович Бабіков.
Як повідомлялося раніше, за інформацією адвоката сімей Небесної сотні Євгенії Закревської, з 2017 по 2019 роки Бабіков представляв в судах інтереси президента-втікача Віктора Януковича.
Варто зазначити, що в своєму відеозверненні Венедіктова назвала інформацію про можливе призначення заступником глави ДБР Олександра Бабікова — адвоката експрезидента-втікача Віктора Януковича — “маніпуляцією” і “спланованою акцією”, спрямованою на дискредитацію відомства.
- Нагадаємо, раніше в Державному бюро розслідувань (ДБР) оголосили конкурс на посади трьох заступників в.о. директора відомства Ірини Венедиктової.
- У політичній партії “Голос” вважають фейковим конкурс на посади заступників виконувачки обов’язків голови Державного бюро розслідувань. Зокрема, через вкрай обмежений термін подання документів.
- Після обробки документів для участі в конкурсі було допущено 5 кандидатів на посаду першого заступника директора ГБР та 6 кандидатів на посади заступників.