Про це йдеться на офіційному сайті політичної партії “Європейська Солідарність”.
Як повідомив Ігор Головань, розгляд апеляційної скарги не відбувся 3 лютого? оскільки один із суддів колегії захворів. Правозахисник додав, що вони просили призначити нову дату розгляду якнайшвидше, адже вважають рішення про накладення арешту незаконним.
“Воно порушує всі можливі приписи та законодавства, а також принципи та верховенства права”, – підкреслив адвокат Петра Порошенка.
Проте, зазначив Головань, у суді вислухавши прохання адвокатів, призначили нову дату розгляду скарги на 9 березня. Мовляв, лише цей день є найближчим для нового засідання.
“Тепер ми вимушені чекати. Йдеться про те, що тільки сторона Петра Порошенка зацікавлена у якнайшвидшому судовому розв’язанні цього питання”, – додав Ігор Головань.
Адвокат також наголосив, що в ухвалі Печерського райсуду щодо арешту майна п’ятого президента виявлено серйозні порушення закону.
“Ми вже надіслали до суду доповнення до нашої апеляційної скарги. Ми з’ясували, що в ухвалі Печерського суду про арешт майна збільшилась кількість порушень законодавства. Певні документи та матеріали, які додали до клопотання прокурора про накладення арешту і на які посилалась суддя при постановленні ухвали про арешт, з’явились вже після того, як було проголошено резолютивну частину рішення”, – повідомив Головань.
Адвокат додав, що у тих матеріалах, які їм передали для ознайомлення перед засіданням суду, не було цих документів. До того ж на цих документах немає жодних відміток канцелярії та будь-яких слідів того, що вони досліджувались судом під час засідання.
“Тобто йдеться про те, що суддя Печерського суду, розглядаючи питання про накладення арешту майна, мала якісь позапроцесуальні контакти з представниками Державного бюро розслідувань”, – зауважив адвокат.
Головань підкреслив, що ці матеріали були представлені слідчим Держбюро розслідувань, на прізвище Гадайчук. Це той самий слідчий, який раніше фальсифікував кримінальну справу проти активістів після пікетів у Межигір’ї за часів Януковича.
“Як бачите, спеціалістів у фальсифікаціях з радістю прийняли в дружний колектив Державного бюро розслідувань і вони дотепер займаються організацією політичних переслідувань”, – додав Головань.
Адвокат резюмував, що на сьогоднішнє засідання не прийшли й прокурори, які знали про перенесення розгляду апеляції. Ігор Головань акцентував. що власне Генеральна прокуратура зацікавлена у тому, щоб затягнути процес розгляду апеляційних скарг, оскільки саме співробітники прокуратури допустили порушення законодавства.
- Нагадаємо, що 6 січня адвокат п’ятого президента України, лідера партії “Європейська Солідарність” Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що Печерський суд заарештував майно п’ятого президента та назвав це абсолютним беззаконням.
- Після цього в Офісі генерального прокурора підтвердили накладення арешту на майно Петра Порошенка.
- Також стало відомо, що Печерський районний суд, окрім майна п’ятого президента, лідера партії “Європейської Солідарності” Петра Порошенка, наклав арешт на активи “Прямого” та “5 каналу”, попри те, що вони йому не належать.