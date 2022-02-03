Адвокат п'ятого президента України та лідера "Європейської Солідарності" Ігор Головань повідомив про перенесення розгляду апеляційної скарги на арешт майна Петра Порошенка. За словами правозахисника, нова дата розгляду - 9 березня.

Про це йдеться на офіційному сайті політичної партії “Європейська Солідарність”.

Як повідомив Ігор Головань, розгляд апеляційної скарги не відбувся 3 лютого? оскільки один із суддів колегії захворів. Правозахисник додав, що вони просили призначити нову дату розгляду якнайшвидше, адже вважають рішення про накладення арешту незаконним.

“Воно порушує всі можливі приписи та законодавства, а також принципи та верховенства права”, – підкреслив адвокат Петра Порошенка.

Проте, зазначив Головань, у суді вислухавши прохання адвокатів, призначили нову дату розгляду скарги на 9 березня. Мовляв, лише цей день є найближчим для нового засідання.

“Тепер ми вимушені чекати. Йдеться про те, що тільки сторона Петра Порошенка зацікавлена у якнайшвидшому судовому розв’язанні цього питання”, – додав Ігор Головань.

Адвокат також наголосив, що в ухвалі Печерського райсуду щодо арешту майна п’ятого президента виявлено серйозні порушення закону.

“Ми вже надіслали до суду доповнення до нашої апеляційної скарги. Ми з’ясували, що в ухвалі Печерського суду про арешт майна збільшилась кількість порушень законодавства. Певні документи та матеріали, які додали до клопотання прокурора про накладення арешту і на які посилалась суддя при постановленні ухвали про арешт, з’явились вже після того, як було проголошено резолютивну частину рішення”, – повідомив Головань.

Адвокат додав, що у тих матеріалах, які їм передали для ознайомлення перед засіданням суду, не було цих документів. До того ж на цих документах немає жодних відміток канцелярії та будь-яких слідів того, що вони досліджувались судом під час засідання.

“Тобто йдеться про те, що суддя Печерського суду, розглядаючи питання про накладення арешту майна, мала якісь позапроцесуальні контакти з представниками Державного бюро розслідувань”, – зауважив адвокат.

Головань підкреслив, що ці матеріали були представлені слідчим Держбюро розслідувань, на прізвище Гадайчук. Це той самий слідчий, який раніше фальсифікував кримінальну справу проти активістів після пікетів у Межигір’ї за часів Януковича.

“Як бачите, спеціалістів у фальсифікаціях з радістю прийняли в дружний колектив Державного бюро розслідувань і вони дотепер займаються організацією політичних переслідувань”, – додав Головань.

Адвокат резюмував, що на сьогоднішнє засідання не прийшли й прокурори, які знали про перенесення розгляду апеляції. Ігор Головань акцентував. що власне Генеральна прокуратура зацікавлена у тому, щоб затягнути процес розгляду апеляційних скарг, оскільки саме співробітники прокуратури допустили порушення законодавства.