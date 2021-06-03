За заарештованим у Мінську опозиційним журналістом Романом Протасевичем в Греції стежили невідомі особи з російськими паспортами.

Про це повідомляє видання Vice з посиланням на грецькі спецслужби (EYP) і міністерство внутрішніх справ країни.

Зокрема, видання повідомляє, що за Протасевичем почали стежити з першого дня його перебування в Афінах, де він був зі своєю дівчиною, громадянкою Росії Софією Сапегою. Пара відвідала економічну конференцію, яка проходила з 9 по 16 травня. Після заходу Протасевич і Сапега вирушили у відпустку на Крит, де, за даними видання, за ними продовжували стежити російські або білоруські шпигуни.

Крім того, напередодні білоруський пропагандистський телеканал ОНТ опублікував “розслідування”, у якому журналіст коментує свій арешт і дає свідчення про те, що його міг підставити один із соратників. Протасевич заявив, що він бачив, як невідомі слідували за ним афінським аеропортом і фотографували.

Грецькі спецслужби та правоохоронці вважають, що невстановлені особи спостерігали за Протасевичем, щоб визначити, яким рейсом він полетить над повітряним простором Білорусі.

“У міру того як ми збираємо записи камер відеоспостереження з готелів, з Криту і з аеропорту, стає ясно, що за ними стежили фахівці розвідки з російськими паспортами. Ми вважаємо, що ці люди діяли від імені Білорусі, і їм вдалося встановити, що Протасевич перебував на борту літака, коли той пролітав над Білоруссю”, – сказав представник МВС на умовах анонімності.

Також у грецькій розвідці додали, що зберуть всі докази, які можуть підтвердити стеження за журналістом.

Як відомо, 23 травня білоруська влада підняла винищувач для того, щоб посадити в аеропорту Мінська пасажирський літак сполученням Атени-Вільнюс. Причиною нібито було повідомлення про мінування лайнера. Після приземлення білоруські силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту цього літака. Також була затримана дівчина Протасевича – Софія Сапега.

Раніше стало відомо, що Софія Сапега перебуває у СІЗО КДБ у Мінську. Там же тепер перебуває і Роман Протасевич, про що його рідні дізналися, коли СІЗО прийняло передачу для нього.

24 травня після повідомлень про можливе потрапляння Протасевича до лікарні з’явилося відео, на якому затриманий опозиційний журналіст із ймовірними подряпинами на лобі розповів, що дає білоруським силовикам визнавальні свідчення. Дмитро Протасевич, батько затриманого, вважає, що на відео із “зізнаннями” у його сина зламаний ніс.

Після інциденту Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

24 травня глави держав та урядів країн ЄС (Європейська рада) вирішили заборонити польоти білоруських авіакомпаній над своїми країнами, а своїх перевізників закликали уникати перельотів через Білорусь. До того ж кроку вдалася Велика Британія.