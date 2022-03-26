Таку заяву російський опозиціонер Михайло Ходорковський зробив у Twitter.
За даними Ходорковського, пачка паперу коштує в російських магазинах 2 тисячі рублів. В пачці 500 аркушів паперу. Це означає, каже політик, що аркуш паперу коштує не лише вчетверо більше за рубль, але й вдвічі більше, ніж акція Сбербанку РФ на біржі в Лондоні.
Ходорковський додає, що сказати, що Путін перетворив національну валюту Росії і акції російських компаній в папір — це образа щодо паперу.
Ще на початку березня повідомлялося, що долар в російських обмінниках готові були продавати за 190 рублів. 23 лютого, за день до початку повномасштабної війни РФ до України долар в Росії можна було купити за 80 рублів. Таке стрімке падіння рубля розпочалося після вторгнення Росії до України та після накладання санкцій на країну окупанта країнами Заходу.
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