Російський бізнесмен Михайло Ходорковський заявив, що російський рубль настільки знецінився, що він вже коштує вдвічі дешевше за лист паперу А4.

Таку заяву російський опозиціонер Михайло Ходорковський зробив у Twitter.

За даними Ходорковського, пачка паперу коштує в російських магазинах 2 тисячі рублів. В пачці 500 аркушів паперу. Це означає, каже політик, що аркуш паперу коштує не лише вчетверо більше за рубль, але й вдвічі більше, ніж акція Сбербанку РФ на біржі в Лондоні.

Ходорковський додає, що сказати, що Путін перетворив національну валюту Росії і акції російських компаній в папір — це образа щодо паперу.

Ще на початку березня повідомлялося, що долар в російських обмінниках готові були продавати за 190 рублів. 23 лютого, за день до початку повномасштабної війни РФ до України долар в Росії можна було купити за 80 рублів. Таке стрімке падіння рубля розпочалося після вторгнення Росії до України та після накладання санкцій на країну окупанта країнами Заходу.