Про це повідомляє пресслужба Управління стратегічних комунікацій у Facebook.

“Командувача 49-ї загальної військової армії південного військового округу РФ генерал-лейтенанта Якова Рязанцева ліквідовано”, — зазначають у СтратКомі ЗСУ.

У повідомленні наголошується, що це відбулося на аеродромі у Чорнобаївці, де раніше українські захисники укотре завдали удару, знищивши російську військову техніку.

З початку широкомасштабного вторгнення Росії, яке відбулося 24 лютого, українські військові вбили п’ятьох російських генералів. Таку кількість генералів лише за три тижні Росія не втрачала навіть під час Другої світової війни.

Фото: СтратКом ЗСУ