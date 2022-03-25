Про це повідомляє пресслужба Управління стратегічних комунікацій у Facebook.

“Командувача 49-ї загальної військової армії південного військового округу РФ генерал-лейтенанта Якова Рязанцева ліквідовано”, — зазначають у СтратКомі ЗСУ.

У повідомленні наголошується, що це відбулося на аеродромі у Чорнобаївці, де раніше українські захисники укотре завдали удару, знищивши російську військову техніку.

З початку широкомасштабного вторгнення Росії, яке відбулося 24 лютого, українські військові вбили п’ятьох російських генералів. Таку кількість генералів лише за три тижні Росія не втрачала навіть під час Другої світової війни.