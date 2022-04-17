Наразі погляди усього світу прикуті до України, адже саме тут насправді, не на теорії, проходить перша у 21 столітті широкомасштабна, сучасна війна у Європі. Американські військові експерти переймають досвід цієї війни для її ґрунтовнішого моделювання під час вишколів.

Про це інформує американське видання АР.

У каліфорнійській пустелі тренери армії США вже використовують уроки війни Росії проти України, готуючи солдатів до майбутніх боїв проти такого головного супротивника, як Росія чи Китай.

Рольові гравці на вправах цього місяця в Національному навчальному центрі говорять російською. Ворожа сила, яка контролює вигадане місто Уджен, використовує постійний потік публікацій у соціальних мережах, щоб висувати неправдиві звинувачення проти американської бригади, яка готується до нападу.

Найближчими тижнями запланований сценарій навчання для наступної бригади буде зосереджено на тому, як битися з ворогом, який хоче знищити місто ракетним і ракетним вогнем, щоб завоювати його.

Якщо цей опис здається знайомим, то так і є – зараз це транслюється на телебаченні та вебсайтах по всьому світу, коли російські війська завдають авіаударів по українських містах, вбиваючи десятки мирних жителів. Інформаційна війна в соцмережах продемонструвала палкі нічні виступи президента України Володимира Зеленського, а також намагання Росії звинуватити українські сили в імітації масових вбивств у таких містах, як Буча – масових вбивств, у яких Захід звинувачує московські війська.

“Я думаю, що зараз всі армії дійсно дивиться на те, що відбувається в Україні, і намагаються винести уроки”, – сказала міністерка армії США Крістін Вормут. Ці уроки, за її словами, варіюються від проблем російського обладнання та логістики до комунікацій та використання Інтернету.

“Досвід Росії та України є дуже потужною ілюстрацією для нашої армії того, наскільки важливим буде інформаційний фронт”, – сказала Вормут. “Ми говоримо про це вже близько п’яти років. Але насправді бачити це було неймовірно потужним…. Це світова війна, яку реальний світ може бачити і спостерігати в режимі реального часу”.

Армія США наразі зосереджена на методах боротьби з супротивником, який готовий знищити інфраструктуру та готовності до міського бою, де супротивник без розбору стріляє з артилерії, зокрема і по цивільних об’єктах.