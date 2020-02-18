Під час сьогоднішньої атаки окупантів на Донбасі загинув 22-річний гранатометник 72-ої ОМБр Максим Хітайлов.

Про це повідомили на сторінці 72-й окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців в Facebook.

Як повідомлялося раніше, сьогодні під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій і здійснили спробу просування через лінію розмежування. Внаслідок цього почався бій. Бойові дії відбувалися в Луганській області з самого ранку – поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний (неподалік від Золотого).

В результаті бойових дій було поранено четверо українських військовослужбовців 72-ї ОМБр. Ще один боєць — 22-річний Максим Хітайлов — загинув.

“Під час відбиття нападу збройних формувань росії на спостережний пункт поблизу Хутора Вільного, на превеликий жаль, 72 бригада назавжди втратила надійного товариша, бойового побратима, відданого захисника України солдата Хітайлова Максима Євгенійовича”, — повідомили в бригаді.

Зазначається, що Максим Хітайлов жив та ріс в селі Вирішальне на Полтавщині. На військову службу він був прийнятий за контрактом менш ніж рік тому — у квітні 2019.