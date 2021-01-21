Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков попросив прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля виділити додаткові 126,3 млн грн із Фонду боротьби з коронавірусом COVID-19 на доплати працівникам структур МВС.

Про це йдеться у листі голови МВС до Шмигаля, який оприлюднила експертна організація StateWatch.

Аваков звернувся до Шмигаля на початку грудня 2020 року.

У листі сказано, що, згідно постанови Кабінету Міністрів, для системи Міністерства внутрішніх справ вже було виділено кошти в сумі 4,6 млрд грн: з них 171,1 млн грн – для апарату МВС, та 103,8 млн грн – для Державної прикордонної служби.

Аваков зазначив, що станом на кінець листопада 2020 року вже було використано майже всі ці кошти: 99,2% та 98% відповідно.

У листі наголошується, що кошти в сумі 126,3 млн грн планується спрямувати:

• на доплати в розмірі до 50% заробітної плати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті в наданні медичної допомоги хворим на COVID-19 у закладах охорони здоров’я МВС;

• на виплату доплати в розмірі 50% грошового забезпечення військовослужбовцям Державної прикордонної служби України, які забезпечують життєдіяльність населення, на період дії карантину.

За розрахунками МВС, вказані кошти зможуть отримати 4480 працівників закладів охорони здоров’я МВС, оклад яких у середньому становить 11,39 тис грн (відтак, доплати складуть 5,69 тис грн).

Також кошти отримають працівники ДПСУ, які отримують в середньому 10,9 тис грн на місяць (доплати складатимуть 5,45 тис грн).

Варто зазначити, що раніше Арсен Аваков уже звертався до голови Уряду з проханнями виділити додаткові кошти з COVID-фонду.

Зокрема на початку вересня Аваков просив надати додаткові 1,979 млрд гривень на доплати поліцейським з Фонду боротьби з COVID-19 під час карантину.

Наприкінці травня 2020 року МВС також зверталося до Шмигаля щодо надання близько 2,6 млрд грн на доплати поліцейським, нацгвардійцям та прикордонникам на час карантину (і отримало ці кошти).