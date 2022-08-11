Угорська авіакомпанія Wizz Air, яка нещодавно заявила про відновлення авіарейсів до столиці РФ, опублікувала допис, в якому висловила підтримку українському народу, пропонуючи надання 100 безоплатних квитків.

Відповідний допис з’явився на офіційній сторінці авіакомпанії Wizz Air в Instagram.

Нещодавно стало відомо про те, що угорський лоукостер Wizz Air відновить авіарейси до російської столиці. Мовиться про рейс Абу-Дабі – Москва, який виконуватиметься щоденно з 3 жовтня.

Про відновлення рейсів до Москви повідомили у спільному підприємстві авіакомпанії Wizz Air Abu Dhabi – національній компанії ОАЕ. Зазначається, що, починаючи з 3 жовтня 2022 року, рейси Абу-Дабі – Москва та у зворотному напрямку виконуватимуться щоденно.

Відтак сьогодні, 11 серпня, авіакомпанія Wizz Air опублікувала допис, в якому зазначила, що продовжує підтримувати громадян України, а відтак надає 100 безоплатних квитків на всі рейси континентальної Європи та Великої Британії, щоб допомогти українцям добратися до бажаних місць.

“Безоплатні квитки можна буде придбати на 800 маршрутах у період з 15 вересня по 8 грудня 2022 року. Місця доступні для бронювання всім, хто має український паспорт”, – зазначили у компанії.

Проте суспільство висловило своє обурення у коментарях під цим дописом Wizz Air.

Наприклад, одна із користувачок написала: “Якийсь жарт. Може, краще скасувати плани щодо відновлення рейсів до Росії? Замість цих гучних жестів, будь ласка, подумайте про реальні дії”.

Натомість інша користувачка зазначила: “Невже ви думаєте, що, написавши декілька рядків, зможете виправдати вашу підтримку терористів?”.

Також під цим дописом український співак Вадим Олійник закликав припинити авіакомпанію працювати в Росії.

Окрім того, одна з користувачок зауважила, що нікому не потрібні безоплатні квитки, якщо компанія продовжує працювати в Росії, бо це “божевільне лицемірство”.

“Ви знаєте що помирають мирні люди, а ви й надалі допомагаєте агресору. Ганьба вам!” – обурився один із користувачів Instagram.