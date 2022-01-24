Влада Австралії почала евакуацію членів сімей своїх дипломатів з Києва через загрозу вторгнення Росії в Україну. Окрім цього, урядовці просять всіх своїх громадян по можливості покинути межі України.

Про це повідомляє австралійська газета The Sydney Morning Herald.

Такі заяви пролунали від урядовців Австралії у понеділок, 24 січня, через високу загрозу вторгнення Росії в Україну. Повідомляється, що австралійців закликали не подорожувати до України, а тим, хто вже знаходиться тут – покинути країну найшвидшим часом.

Таку поспішність пояснюють тим, що в найближчому майбутньому рейси з України можуть змінитися або ж взагалі призупинитись:

“Через місцеві обставини наші консульські послуги для австралійців можуть бути обмеженими”, – зазначили в уряді Австралії.

Громадянам, які планують залишитись в Україні, федеральний уряд Австралії рекомендує переглянути плани особистої безпеки: