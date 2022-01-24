Про це повідомляє австралійська газета The Sydney Morning Herald.
Такі заяви пролунали від урядовців Австралії у понеділок, 24 січня, через високу загрозу вторгнення Росії в Україну. Повідомляється, що австралійців закликали не подорожувати до України, а тим, хто вже знаходиться тут – покинути країну найшвидшим часом.
Таку поспішність пояснюють тим, що в найближчому майбутньому рейси з України можуть змінитися або ж взагалі призупинитись:
“Через місцеві обставини наші консульські послуги для австралійців можуть бути обмеженими”, – зазначили в уряді Австралії.
Громадянам, які планують залишитись в Україні, федеральний уряд Австралії рекомендує переглянути плани особистої безпеки:
“Ви повинні бути готовими шукати укриття на місці, у разі такої потреби, добре розуміти сферу безпеки та зареєструватись у Департаменті закордонних справ та торгівлі”, – додали посадовці.
- Нагадаємо, що Державний департамент США евакуйовує сім’ї дипломатів з України.
- Також через наростання загроз з боку Росії, представники міністерства закордонних справ і у справах Співдружності націй Великої Британії прийняли рішення тимчасово вивести частину співробітників посольства та їхніх членів родини з Києва.
- Раніше в Офісі Президента відреагували на евакуацію родин дипломатів США з України.
- Окрім цього Верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель відреагував на рішення США щодо евакуації дипломатів з України заявивши, що країни Європи поки не мають таких намірів.