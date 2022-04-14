Уряд Австралії ввів цілеспрямовані фінансові санкції проти 14 російських державних підприємств, які мають стратегічне та економічне значення для Росії.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Австралії Меріс Пейн.

Серед санкціонованих підприємств, пов’язаних з обороною, є транспортна компанія “Камаз”, суднобудівні компанії “СЕВМАШ” та “Об’єднана суднобудівна корпорація”.

Також санкції застосували до компанії “Руселектроніка”, яка виробляє 80% всіх російських електронних компонентів.

Санкції також націлені на ВАТ “РЖД”, яке є однією з найбільших у світі транспортних компаній і одним з найбільших платників податків у Росії.