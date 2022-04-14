Про це повідомила міністерка закордонних справ Австралії Меріс Пейн.

Серед санкціонованих підприємств, пов’язаних з обороною, є транспортна компанія “Камаз”, суднобудівні компанії “СЕВМАШ” та “Об’єднана суднобудівна корпорація”.

Також санкції застосували до компанії “Руселектроніка”, яка виробляє 80% всіх російських електронних компонентів.

Санкції також націлені на ВАТ “РЖД”, яке є однією з найбільших у світі транспортних компаній і одним з найбільших платників податків у Росії.

“Ми посилюємо тиск на Росію та підриваємо її здатність продовжувати фінансувати війну Путіна”, — заявила Пейн.