Про це повідомила міністерка закордонних справ Австралії Меріс Пейн.
Серед санкціонованих підприємств, пов’язаних з обороною, є транспортна компанія “Камаз”, суднобудівні компанії “СЕВМАШ” та “Об’єднана суднобудівна корпорація”.
Також санкції застосували до компанії “Руселектроніка”, яка виробляє 80% всіх російських електронних компонентів.
Санкції також націлені на ВАТ “РЖД”, яке є однією з найбільших у світі транспортних компаній і одним з найбільших платників податків у Росії.
“Ми посилюємо тиск на Росію та підриваємо її здатність продовжувати фінансувати війну Путіна”, — заявила Пейн.
- Також Австралія готує для України нову партію військової допомоги для протистояння російській агресії. Серед заявленого — бронетехніка місцевого виробництва.
- Раніше Австралія оголосила, що введе на всі російські товари мито 35%. Також після промови Президента України Володимира Зеленського австралійський парламент ухвалив рішення відмовитися від закупівлі газу та нафти з РФ.
- Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський звернувся до парламенту Австралії з закликом притягнути Росію до відповідальності. Український лідер подякував країні за значний обсяг допомоги та запропонував нові шляхи її надання.
- Австралійський прем’єр-міністр Скотт Моррісон підтримує виключення Росії з G20 (країни “Великої двадцятки”). За словами політика, для нього сидіти за одним столом з президентом РФ Володимиром Путіним – це занадто.